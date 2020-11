ré

Onald Trump a continué de prétendre qu’il était escroqué de sa réélection, alors que son adversaire démocrate Joe Biden appelait au calme et à la patience.

Le président républicain a prétendu avoir été victime d’ingérence de “faux sondages” ainsi que de “gros médias, gros argent et grandes technologies” après avoir lancé des combats juridiques pour rester au pouvoir.

Il a appelé à un «peu de patience» et de «calme».

Lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche jeudi soir, M. Trump a déclaré: “Si vous comptez les votes légaux que j’ai facilement gagnés. Si vous comptez les votes illégaux, ils peuvent essayer de nous voler les élections.”

L’élection présidentielle reste trop proche pour être déclenchée après la clôture des urnes mardi, mais l’ancien vice-président M. Biden reste le favori après avoir remporté trois États clés du champ de bataille.

La Pennsylvanie s’attendait à annoncer son résultat d’ici la fin de la journée. Si cela va à M. Biden, la Maison Blanche aussi.

Les victoires de M. Biden le placent à 264 des 270 votes du collège électoral nécessaires pour remporter les élections, ce qui signifie qu’il est à un champ de bataille loin de devenir président élu.

Il a déclaré qu’il n’avait “aucun doute” qu’il remporterait la présidence en exhortant au calme et à la patience et a réitéré que “chaque scrutin doit être compté”.

Dans une brève déclaration à la nation plus tôt dans la soirée, M. Biden a ajouté que “la démocratie est parfois désordonnée, elle demande parfois un peu de patience”.

M. Trump, avec 214 votes électoraux, a fait face à un obstacle beaucoup plus élevé que son rival et sa campagne s’est engagée dans une vague d’activités juridiques, demandant un recomptage dans certains États clés.

Pour atteindre 270, il devait revendiquer les quatre champs de bataille restants: la Pennsylvanie, la Caroline du Nord, la Géorgie et le Nevada.

M. Trump a déclaré que son parti pensait gagner les élections “très facilement”, mais qu’il y aurait “beaucoup de litiges” impliqués.

“Nous avons tellement de preuves, tellement de preuves et elles finiront peut-être devant le plus haut tribunal du pays”, a-t-il déclaré.

“Nous pensons qu’il y aura beaucoup de litiges parce que nous ne pouvons pas nous faire voler une élection comme celle-ci.”

Le président a rappelé aux journalistes présents dans la salle de conférence de presse de la Maison Blanche qu’il disait “depuis des mois” que les bulletins de vote par correspondance seraient un “désastre”.

M. Biden a déjà remporté les prix férocement disputés du Michigan et du Wisconsin, qui font partie du “mur bleu” qui s’est échappé des démocrates il y a quatre ans.

Avec des millions de votes qui n’ont pas encore été compilés, M. Biden avait déjà reçu plus de 71 millions de voix, le plus de l’histoire.

“Chaque bulletin de vote doit être compté et c’est ce que nous allons voir passer maintenant et c’est ainsi que cela devrait être”, a déclaré M. Biden depuis sa ville natale de Wilmington, Delaware.

«Nous continuons à nous sentir très bien dans la situation actuelle, nous sommes convaincus que lorsque le décompte sera terminé, le sénateur Harris et moi serons déclarés vainqueurs.

“Je demande donc à tout le monde de rester calme, à tout le monde de rester calme, le processus fonctionne, le décompte est en cours et nous le saurons très bientôt.”

C’était un contraste frappant avec l’approche de M. Trump, qui tôt mercredi matin a faussement affirmé qu’il avait remporté l’élection.

La campagne de M. Trump a demandé un recomptage dans le Wisconsin et intenté des poursuites en Pennsylvanie, au Michigan et en Géorgie.

Les recomptages dans tout l’État du Wisconsin ont historiquement changé le décompte des voix de seulement quelques centaines de voix. M. Biden a mené par plus de 20 000 bulletins de vote sur près de 3,3 millions comptés.

Lors de son point de presse, M. Trump a affirmé que les républicains «gagnaient dans tous les endroits clés» mais que leur avance avait ensuite été «réduite en secret».

“Nous gagnions beaucoup dans tous les endroits clés, en fait, puis nos chiffres ont commencé à se réduire miraculeusement en secret”, a-t-il déclaré.

Se référant aux observateurs légalement autorisés, le président américain a affirmé que lorsque les observateurs sont arrivés, on leur a dit de se trouver «à 30 mètres» du décompte.

“Quand les observateurs sont arrivés, ils voulaient qu’ils soient à 60, 70 pieds, 80 pieds, 100 pieds ou à l’extérieur du bâtiment, pour observer les gens à l’intérieur du bâtiment”, a-t-il déclaré aux journalistes.

Concernant le système de vote par correspondance, M. Trump a ajouté: “Je parle de vote par correspondance depuis longtemps. Cela a vraiment détruit notre système, c’est un système corrompu.”

On ne savait pas quand un vainqueur national serait déterminé après une longue et amère campagne dominée par le coronavirus et ses effets sur les Américains et l’économie nationale.