Élégance maximale, Shakira montre sa grande beauté et classe avec une jolie tenue | INSTAGRAM

La belle chanteuse colombienne Shakira a montré qu’elle était l’une des stars du divertissement les plus élégantes et les plus belles, alors cette fois elle l’a réaffirmé avec cette belle tenue noire qui soulignait sa silhouette.

C’est une photographie que ses fans ont sauvée sur une page de fans dans laquelle on peut voir la Colombienne avec elle cheveux blond adossé à ce qui semble être une porte élégante, le tout solidement assemblé dans un studio photo professionnel.

Les fans sont si heureux avec le La photographie Ils l’ont partagé à de nombreuses reprises, commentant également à quel point ils l’aiment, à quel point il est naturel et beau, car nous savons qu’il a été très bien préservé au fil des ans et que sa beauté ne fait que croître de jour en jour.

Cela pourrait aussi vous intéresser: La vidéo qui révèle les flirts entre Shakira et Alejandro Sanz

En plus d’avoir une excellente capacité à bouger les hanches et à chanter Waka Waka, Shakira a également montré son grand talent pour poser en photographie, ceci grâce au fait qu’elle met beaucoup d’efforts, de dévouement et surtout de cœur dans tout ce qu’elle fait, devenant très bonne en peu de temps, ainsi que l’une des meilleures créatrices de divertissement musical. de tous les temps.

Le regard calme de la chanteuse est quelque chose qui a toujours véhiculé une paix que les fans aiment beaucoup. Il y a même beaucoup de femmes qui l’identifient comme une forte représentante du pouvoir féminin, étant l’une des rares célébrités à faire cette sensation parmi les internautes.

Il semble que Shakira soit devenue une vraie Barbie en regardant de cette façon, ce qui la rend d’ailleurs très naturelle et jeune.

La belle et talentueuse femme a formé une belle famille de quatre personnes, tout le fruit du grand amour que Shakira et son partenaire, le footballeur Gérard Piqué, ont l’un pour l’autre, leurs beaux petits enfants Sasha et Milan, la fierté de parents célèbres.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

On sait que, depuis plus de dix ans, ce couple d’amoureux se fréquentait, et depuis le début ils ont été très sérieux, jusqu’à présent ils ont montré de l’amour comme si c’était la première fois, et c’est qu’en plus de Shakira ils ont consacré de belles chansons à son mari et à ses enfants, elle est considérée comme beaucoup plus heureuse et aimée que par le passé.

Il ne fait aucun doute qu’au fil des ans, le nom de Shakira est devenu de plus en plus important lorsqu’il s’agit de parler de musique latine, car la belle colombienne a une voix spectaculaire.

Depuis le début de sa carrière dans les années 90, l’interprète de “Antología” a su parfaitement se réinventer et s’adapter aux nouveaux styles musicaux, réussissant ainsi à rester au sommet des palmarès musicaux à travers le monde.

Shakira a été très active sur ses réseaux sociaux officiels, malgré le fait qu’elle et sa famille sont très réservées quant à sa vie privée, cette fois, elle nous montre parfois un peu plus ses espaces privés, comme sa chambre et même en utilisant vêtements beaucoup plus confortables et amples.

Il ne faut pas oublier que “El Dorado World Tour” était la sixième tournée mondiale de la chanteuse et compositrice colombienne, de même, la tournée a eu lieu à l’appui de son neuvième album studio, “El Dorado” de 2017, avec un total de 54 spectacles Partout dans le monde, Shakira a fait des tournées en Europe, en Asie, en Amérique du Nord et en Amérique latine.