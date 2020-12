Élégant! Belinda ravit avec une magnifique robe en soie couleur nude | AP

La belle chanteuse Belinda ravi ses millions d’adeptes en portant une belle robe en soie de couleur nude, réussissant à remplir les internautes de soupirs qui lui ont montré à plus d’une occasion leur grande admiration.

La belle chanteuse à succès Belinda a récemment dégagé du glamour en posant dans une robe moulante en soie, montrant ainsi le meilleur de ses attributs, laissant plus d’un admirateur la bouche ouverte alors qu’il gaspillait tant de beauté.

Et il semble que Belinda a préféré dire au revoir à 2020 une fois pour toutes et elle l’a fait pas mal Élégant, puisque le style en bref l’a toujours porté.

C’est ainsi que la chanteuse et actrice a fait une brève réflexion sur ce que cette année a été, en plus d’exprimer son affection à ses followers.

Nul doute que Belinda est l’une des actrices qui prend le plus soin de son image, puisqu’elle est toujours en constant renouvellement de ses looks et que ses tenues sont très soignées.

En effet, dans plusieurs entretiens, elle a exprimé à quel point il est important pour elle de donner une image impeccable à son public et à cette occasion, fidèle à sa coutume, la chanteuse de 28 ans a donné une photographie dont ses followers sont tombés amoureux de poser avec une robe. de soie rose pâle atteignant presque le décolleté nude et prononcé.

Cette année a été très différente de ce que nous avions en tête, nous avons mis de nombreux plans en pause et toute notre “ normalité ” a changé, c’est pourquoi, avec @tousjewelry, je veux vous souhaiter un Noël des plus normaux, avec les mêmes personnes, traditions et recettes. Je t’aime !! ”a écrit Belinda dans le post.

Il est à noter que cette photographie fait partie d’une campagne pour la maison de joaillerie, mais ses adeptes lui ont quand même félicité et complimenté pour une si belle photo.

Comme prévu, cette photographie a fait sensation parmi les utilisateurs du réseau social et jusqu’à présent, elle compte plus de 600000 likes juste un jour après son partage et aussi des milliers de commentaires de ses abonnés.

Joyeux Noël et une belle nouvelle année, je t’aime et je suis toujours reconnaissant de t’avoir connu. Continue de briller “” Ma précieuse fille! Des bénédictions pour votre vie “,” Comme c’est beau “,” Belle “,” Sans paroles “,” Belle! “,” Belle comme toujours Belinda “, sont quelques-uns des commentaires qu’elle a reçus.

D’autre part, la chanteuse nous montre également un joli maquillage composé d’un contour noir, d’ombres à la texture satinée, en plus de porter des cils spectaculaires, ainsi qu’une peau de porcelaine qui ne laisse que sa robe en soie encore plus exquise. .

Il ne fait aucun doute que tout 2020 la chanteuse pop, Belinda Il donnait assez pour en parler, ce garcías à sa relation avec le chanteur du régional mexicain, Christian Nodal, avec qui il a eu une romance qui est apparemment très sérieuse.

En plus d’être plus ouverte dans sa vie personnelle par rapport aux autres années de sa carrière artistique, c’est 2020, l’année où elle dit oui à l’amour avec le chanteur Christian Nodal.

Et c’est que malgré le fait qu’au début, beaucoup ont spéculé qu’il s’agissait d’une stratégie publicitaire, des mois après avoir terminé le célèbre programme “La Voz”, la chanteuse Belinda et Christian Nodal continuent de partager certains de leurs meilleurs moments ensemble pour à travers leurs réseaux, gaspillant le pur amour du bien.

En outre, il convient de mentionner que finalement BelindaElle a l’air plus belle que jamais dans ce 2020, probablement l’amour l’aide un peu et maintenant elle a l’air d’une beauté beaucoup plus spéciale.

