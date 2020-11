Élégant legging en résille, Galilea Montijo brille dans une robe noire | INSTAGRAM

La belle pilote de Guadalajara, Galilea Montijo, est de retour à sa vie normale, elle est donc plus que prête à continuer à ravir ses fans avec d’incroyables photographies de haute qualité publiées sur son compte Instagram officiel.

Comme on le sait, la belle conductrice était un peu inactive grâce au fait qu’elle était infectée et devait quitter l’air du émission du matin aujourd’hui aussi se reposer un peu des séances photo et de tout ce qui vient avec le fait d’être une célébrité, se concentrer sur le repos et passer le plus de temps possible avec sa famille.

A cette occasion nous aborderons l’une de ses dernières photos sur ses réseaux sociaux, car avec cela il devient officiel qu’elle soit de retour et plus que récupérée, car elle est belle et surtout élégante avec ça robe noire et collants résille avec lequel il est apparu.

Il y a plus de 128 mille utilisateurs qui sont venus lui donner leurs goûts respectifs, aussi pour commenter des milliers de compliments et de compliments où ils cherchent à l’encourager et bien sûr à la féliciter d’avoir été guérie, car ils se souciaient tous un peu d’elle et lui manquaient beaucoup.

Elle a eu plusieurs jours pour réfléchir à des choses à la maison, en fait, dans une interview dans laquelle elle a été capturée, elle nous a raconté un peu son expérience à l’intérieur de sa maison, prenant toujours soin d’elle-même autant que possible et réfléchissant un peu à l’importance de la santé. qu’avant ça 2020 Cela me paraissait un peu plus décontracté et que ce v1rus vienne changer notre façon de penser.

Sur la photo, nous pouvons la voir debout devant la caméra professionnelle tout en posant de l’une de ses meilleures manières, toujours avec ce beau visage et surtout coquin, avec lequel elle parvient à être le centre d’attention sur Internet et bien plus encore de la part de ses admirateurs, qui étaient à l’affût en attendant de nouveaux divertissements.

Galilea Montijo est bien connue pour être l’une des chefs d’orchestre et des célébrités les plus détendues et cool du milieu du divertissement, donc dans cette interview dont nous avons discuté, vous pourriez apprécier la grande qualité d’être humaine qu’elle est, en fait, on lui a également demandé à propos de ses sentiments et bien plus encore concernant le départ de sa partenaire et amie Magda Rodríguez, que nous avons malheureusement perdue récemment, alors Gali dit qu’elle a beaucoup soutenu sa fille de toutes les manières possibles.

Il a également été interrogé sur les rumeurs qui ont été faites concernant cette perte, car de nombreux utilisateurs inventaient qu’il s’agissait de sorcellerie ou de choses du genre, pour lesquelles Montijo a rapidement eu une réponse intelligente et surtout des choses de sagesse. qui viennent sont des gens que nous ne connaissons pas et qui ne savent pas de quoi ils parlent.

Ils sont très forts car une personnalité publique comme l’hôte a tendance à absorber certaines énergies qui ne lui appartiennent pas, l’affectant un peu dans sa vie personnelle, cependant, Gali a fait preuve d’une force incroyable et qu’elle peut maintenir cette bonne ambiance et cette attitude positive. dans les moments les plus difficiles comme cela a été cette année.

Prouvé que l’on peut aller de l’avant en prenant soin de soi et en respectant toutes les règles nécessaires pour un prompt rétablissement, car être malade de ce qui a tant affecté l’humanité en 2020 ne devrait pas être facile.

Il ne fait aucun doute que Galilea Montijo est un symbole très important de force et de positivisme pour les Mexicains, car il continue de participer à l’un des programmes les plus regardés et les plus aimés de l’histoire de la télévision, où il a également réussi à gagner ses millions de fans. ceux qui l’adorent seront toujours là pour elle.