En plus d’être connue pour être la fille de Myrka Dellanos, Alexa Dellanos, a gagné sa place dans le show business grâce à son contenu intrépide et attrayant, qu’elle télécharge constamment sur son compte Instagram, devenant l’une des favorites des internautes.

C’est la belle Alexa Dellanos qui a travaillé dur pour être ce qu’elle est aujourd’hui une influenceuse qui peut vivre de sa renommée, quelque chose que peu d’internautes n’aiment pas beaucoup, mais qu’elle apprécie au maximum et elle se vante beaucoup dans leur réseaux sociaux.

Dans l’instantané, nous pouvons la voir debout devant l’objectif de la caméra montrant son dos et ses grands charmes, étant la courbes préférées de ses adeptes, bien qu’ils apprécient également son sourire, qui est également présent dans chacune de ses photos, car il cherche à transmettre ce bonheur et ce charisme qu’il a et qui a été le résultat de sa belle vie, progressant de plus en plus vers son objectifs.

Depuis ses débuts dans les réseaux sociaux, son objectif principal a été de grandir le plus possible pour être à la taille de célébrités comme les Kardashian, en fait elle leur a été comparée à certaines occasions, grâce à sa façon de s’habiller et le style qu’elle manie. à la fois maquillage et silhouette, ils sont comme un nouveau standard de beauté qu’ils ont imposé.

Beaucoup n’aiment pas ce type de style et préfèrent les filles naturelles et pas si exagérées, cependant, un autre grand pourcentage aime ces modèles, c’est pourquoi Alexa a rapidement été placée comme l’une de leurs meilleures options.

Dernièrement, Alexa a beaucoup profité de sa vie avec son petit ami et son chiot, étant les deux avec qui elle aime le plus être Et avec qui elle aime le plus vivre ses aventures, qu’elle ne partage pas à travers ses histoires Instagram, nous rapprochant à leurs expériences.

Les dernières fois, nous avons pu l’observer au volant d’une voiture de sport, surprenant tout Internet qui ne s’attendait pas à ce que la jeune femme ait cette grande capacité puisqu’elle l’avait bien cachée.

Nous avons également pu l’observer pratiquer ses dons en tant que DJ, en se rappelant que dans son lycée cette activité était l’une de ses préférées et cela l’a beaucoup aidée à socialiser et à créer l’ambiance des fêtes auxquelles elle assistait.

Aujourd’hui Alexa Dellanos n’assiste qu’à des événements très élégants et renommés, car elle a un nom qui est devenu une marque et a des amis qui l’accompagnent et qui vivent le même style de vie plein de luxe et bien sûr de nourriture. délicieux.

Il est à noter que la jeune femme a travaillé très dur dans la salle de sport pour pouvoir atteindre les résultats qu’elle souhaitait car auparavant elle ne regardait pas du tout comme elle le fait aujourd’hui, mais grâce à un régime, des routines d’exercices très strictes et quelques autres aides. d’un médecin, elle a réussi à façonner sa silhouette comme elle le souhaitait.

Ses fans sont bien sûr plus qu’heureux de l’observer puisqu’elle leur en donne assez pour se divertir et profiter de beaux paysages dans lesquels elle devient le centre d’attention, rendant les lieux encore plus beaux par sa présence.