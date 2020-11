Élégante tenue jaune, Celia Lora promet de tout montrer sur sa page | INSTAGRAM

Le beau mannequin mexicain, Celia Lora, est devenu l’un des chefs d’orchestre les plus connus et appréciés des internautes d’Amérique latine. Sa renommée a tellement augmenté qu’elle a déjà été invitée à de nombreux programmes et est souvent mentionnée dans l’industrie du divertissement, car son grand charisme et son contenu ont très bien fonctionné en 2020.

Pour cette raison et plus encore, Celia Lora a décidé de télécharger cette superbe photo dans laquelle elle porte un élégant ensemble jaune, avec lequel il portait tous ses charmes de gros pour nous inviter sur sa page de contenu exclusif, où il nous promet que nous obtiendrons des photos et des vidéos personnalisées beaucoup plus attrayantes et coquettes que celles que l’on voit sur ses réseaux sociaux.

Elle nous offre également la possibilité de discuter avec elle via des messages privés, car beaucoup de ses fans envoient des messages à leur réseaux sociaux, mais là, il nous informe que la bonne façon de le faire est de s’abonner à sa page et à partir de là, il répondra à tout ce que nous lui enverrons.

La publication a réussi à rassembler plus de 70000 likes rapidement, attirant beaucoup d’attention sur les détails qui sont perceptibles sous sa tenue jaune, qui pourraient à peine couvrir ses grands charmes pour lesquels la belle jeune femme se caractérise.

Sur la photo, nous pouvons voir un texte qui dit: “Ceci et bien plus encore”, étant le crochet pour nous inviter sur son site, quelque chose qui pour elle est essentiel et le plus important donc si vous vous abonnez à ce lieu de divertissement, vous Je l’apprécierais beaucoup.

Il est à noter que Celia Lora a ouvert la boîte de commentaires sur son Instagram, ce qui a attiré l’attention de ses fans qui savaient qu’elle l’avait fermée pour éviter toute situation négative car la jeune femme a partagé qu’elle recevait des messages assez désagréables et où ils ne la respectaient pas. Cependant, il a été encouragé à laisser la possibilité ouverte et peut-être vérifiera-t-il ceux qui commentent pour essayer de les modérer.

Celia Lora a également travaillé dur avec MTV pour générer un chapitre quotidien de la clinique de l’amour avec Celia Lora ce nouveau programme que l’on peut voir sur le Facebook de la chaîne où elle répond à des questions sur des sujets assez risqués qui deviennent des chapitres très drôle et où il finit toujours par nous révéler ses expériences.

En dehors de tout cela, Celia est également très concentrée sur sa chaîne YouTube, car elle cherche à grandir pour pouvoir partager beaucoup plus sur sa grande personnalité. Elle était récemment avec l’un de ses amis pour exposer ses fans en révélant ce que c’est que d’être célèbre et tout ce qu’ils doivent traverser.

Ils parlaient également des types de messages qu’ils recevaient, devenant un spectacle assez amusant car il semble que les internautes aient beaucoup de temps libre et qu’ils soient très créatifs lors de l’envoi de messages, cela se reflétait dans les rires que nous pouvions entendre tout au long du programme. ils ne manquaient pas et ils étaient nombreux.

Il est courant que la belle mannequin et actrice soit vue en train de promouvoir divers produits sur ses histoires Instagram. La fille de Chela Lora a avoué qu’elle exerce cette activité gratuitement et pour soutenir les plus touchés par l’économie.

Il ne fait aucun doute que nous aurons beaucoup plus de Celia Lora et si vous êtes son fan, nous vous recommandons vivement de suivre Show News pour découvrir tous les détails sur elle et toutes ses nouvelles, car nous vous les apportons afin que vous soyez à jour.