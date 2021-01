Élégantes et belles, Kris et Kylie Jenner se mettent à l’abri du style froid et dégoutant | INSTAGRAM

Comme nous le savons bien, la famille de télévision la plus célèbre des États-Unis depuis quelques jours est en vacances dans un endroit paradisiaque enneigé et montagneux appelé Lac Tahoe, situé en Californie et dans une partie du Nevada, c’est dans cet endroit où tous les membres du «Klan» ont profité de leurs journées en faisant des activités dans la neige et bien sûr, en prenant leurs séances photo respectives pour les partager avec les adeptes.

A cette occasion, c’est Kylie Jenner qui à travers ses histoires en elle réseau social Coup de coeur: Instagram, a consacré une partie de son temps à partager une série d’images et de vidéos de la cabine exclusive et luxueuse où ils séjournent.

Dans le contenu de divertissement mentionné ci-dessus pour les millions d’adeptes du plus jeune Jenner, nous pouvons apprécier une charmante photo que nous n’avions pas vue sur les réseaux depuis longtemps.

C’est un instantané de Kylie en compagnie de la matriarche à succès des médias et de la célèbre famille, c’est vrai, on parle de la même chose Kris Jenner, qui, avec le plus grand style possible, pose pour la photo avec sa petite fille, tout deux gaspillent la sécurité et se mettent à l’abri du temps glacial des montagnes enneigées.

Nous avions déjà eu assez de semaines au cours desquelles nous n’avions pas apprécié une image des femmes belles et célèbres, donc la voir maintenant au début de cette 2021 montre seulement qu’elles ont passé beaucoup de temps ensemble dans la cabine luxueuse et Kylie a décidé de publier l’image avec le personne la plus importante de votre vie, pour vous montrer votre amour.

La photo nous permet de voir le style impressionnant qu’ils ont lorsqu’ils s’habillent, Kris et Kylie, tous deux avec des looks très neutres, chauds et élégants, puisque tous deux ont décidé de porter des pantalons, en satin et tissu de couleur sombre, en même temps que leurs chemisiers sont colorés noir et ils portent tous les deux une paire de vestes en peluche élégantes, réussissant à maintenir leur température corporelle appropriée, tout en ayant toujours l’air formidable.

Pour sa part, Kris Jenner utilise ses emblématiques cheveux coupés de lutin en arrière, et Kylie a décidé de les ramasser avec un chignon bas et de se séparer au milieu, obtenant une tenue d’hiver très élégante et sophistiquée.

La famille passera apparemment quelques jours de plus dans cette destination paradisiaque enneigée, et il s’avère que ce lac particulier a 300 jours de soleil, ce qui en fait la destination préférée à visiter pour les célébrités, le lac Tahoe est un paradis à faire activités de plein air en toutes saisons de l’année.

Vous pouvez nager, faire du kayak et de la planche à voile en été, tandis que les chutes de neige mythiques rendent le ski spectaculaire en hiver, et pour ceux qui préfèrent le plaisir en salle, il y a aussi beaucoup à faire à Tahoe, car il y a des casinos Ouvert 24h / 24 et une vie nocturne sophistiquée, le quartier rappelle assez Las Vegas.

Il y a aussi des touches de luxe, ce qui n’est pas surprenant, puisque le lac Tahoe est à la frontière entre la Californie et le Nevada, et il y a des hôtels 5 étoiles exclusifs, comme celui où logent les membres de la famille Kardashian.

Bien qu’il y ait quelque chose qui nous a gardé un peu confus, eh bien, Kim Kardashian a partagé des images sur son profil, de sa visite dans ce bel endroit il y a un peu plus d’une semaine, juste avant le dîner de Noël, mais sur ces photos Kylie n’apparaît pas.

Et toutes les images et vidéos que la plus célèbre Jenner a partagées ont été publiées depuis les derniers jours de l’année et jusqu’à maintenant, ce qui nous fait penser qu’ils ont peut-être voyagé séparément, mais de la même manière que Kylie a emmené sa sœur préférée avec elle, Kendall Jenner et sa mère aimante.