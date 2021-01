Tiger Woods et son fils de 11 ans, Charlie, ont participé au championnat PNC à la mi-décembre, affrontant plusieurs autres équipes comprenant un golfeur professionnel et un membre de la famille. Charlie a volé la vedette avec ses clichés impressionnants et ses coups de poing de fête, mais sa mère Elin Nordegren a également attiré une attention considérable. L’ex-femme de Woods était sur place pour le tournoi pour regarder son fils en action.

Selon Golf.com, Nordegren s’est tenu derrière les cordes lors de la compétition pour regarder son ex-mari et son fils en action. Leur fille, Sam, 13 ans, était également présente. L’analyste de Golf Channel NotahBegay III a déclaré que sa présence n’était pas nouvelle. Il a détaillé comment les deux parents travaillent ensemble pour assurer une belle «enfance de qualité» pour Sam et Charlie, ce qui comprend la participation à des matchs de football et à d’autres activités sportives.

“Cela a été incroyable”, a déclaré Begay III lors de la diffusion. “On ne sait jamais comment une séparation de parents affectera les enfants et Tiger et Elin ont fait une priorité énorme de protéger les intérêts de leurs enfants et leur vie privée. Tiger en a parlé hier dans ses commentaires post-round. sûr qu’il prend le poids des demandes des médias ici, en essayant de s’assurer que Sam et Charlie, à la fois d’Elin et de Tiger, aient une enfance de qualité comme tout le monde. “

Le duo Woods n’a pas remporté de victoire lors du championnat PNC. Leur total de deux jours de 20 sous la normale était assez bon pour la septième place. Justin Thomas et son père Mike, quant à eux, ont remporté le tournoi et le chèque de paie de 200 000 $. Bien que Woods ait déclaré plus tard que participer au championnat PNC avec son fils avait créé des souvenirs qui dureraient toute une vie.

Thomas et Mike ont aidé à créer un autre souvenir pour Woods après avoir remporté le championnat PNC. Le groupe a dîné pendant les vacances et la paire gagnante s’est présentée portant des ceintures assorties. Il s’avère que ces accessoires sont remis aux gagnants du championnat PNC. Woods et Charlie auraient pris les côtes de bonne humeur dans la foulée.

“Nous avons dîné avec [Tiger] pendant les vacances et nous avons tous les deux porté nos ceintures là-bas », a déclaré Thomas au Golf Channel.« C’était super. Nous nous attendrions à ce qu’ils fassent la même chose. Et, non, je veux dire, Charlie a juste ri quand il nous a vus et Tiger a juste dit: «Vous savez, bien joué, bien joué. Et vous savez, tout était très amusant. Mais ils s’y attendaient pleinement, je pense. “