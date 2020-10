Elisabeth Shue revient dans la série Cobra Kai en tant qu’Ali Mills | Instagram

Il ne fait aucun doute que le programme de télévision “Cobra Kai“est un grand succès et l’actrice Elisabeth shue a parlé de son retour dans la série sous le nom d’Ali Mills, ce que les fans espéraient sans aucun doute voir la saison suivante.

Cobra Kai réunit Johnny de Zabka avec Daniel LaRusso, son rival à l’écran, et la série a prospéré alors que l’histoire commune de ces deux personnages se manifeste plus de trois décennies après The Karate Kid.

Martin Kove sera de retour en tant que chef d’origine de Cobra Kai, John Kreese et l’ancien sensei de Johnny réapparaissent après la réouverture du dojo et causent plus de problèmes, tandis que Randee Heller apparaît également dans certains épisodes, reprenant le rôle de la mère inquiétante de Daniel et Rob Garrison, Ron Thomas et Tony O ‘ Dell apparaît comme les amis du lycée de Johnny et d’anciens Cobras.

Malheureusement, Pat Morita, qui a joué M. Miyagi dans les films Karate Kid, a perdu la vie en 2005, il n’y a donc vraiment qu’un seul obstacle majeur à ce film original.

Il est à noter que dans le premier film Elisabeth shue Il a joué Ali Mills, un vieil amour de Johnny qui finit par se rapprocher de Daniel, cependant, l’acteur n’a jamais repris le rôle dans les suites.

Et maintenant la série acclamée Cobra Kai propose des mises à jour sur ce que fait le personnage d’Ali Mills.

Les fans de la série découvrent qu’elle est mariée et qu’elle est également chirurgienne pédiatrique, cependant, Ali elle-même n’apparaît jamais.

Johnny, pour sa part, a toujours le cœur brisé de l’échec de sa relation avec elle et lui demande même son amitié sur Facebook, bien que par accident.

A la fin de la saison 2, Ali a accepté sa demande et avec la saison 3 de Cobra Kai attendue en 2021 sur Netflix, Ali pourrait être en route.

En fait récemment Elisabeth shue taquiné qu’elle pourrait être prête à croiser Cobra Kai et c’est ainsi qu’avec la saison 3, elle est ouverte à son retour, et bien sûr, c’est quelque chose que beaucoup attendent.

C’est loin d’être un verrou dans lequel Shue reviendra en tant qu’Ali Cobra Kai, Cependant, étant donné que cette interview a été menée avant que la série ne reçoive de l’argent de Netflix, les chances sont probablement encore plus grandes maintenant que Shue apparaîtra.

D’autre part, il a été récemment annoncé que le fils de Will Smith, Jaden Smith, pourrait donner vie à «Dre» le garçon du remake de Karate Kid pour la troisième saison de la série à succès «Cobra Kai».

Et est-ce que l’intrigue de “Cobra Kai“et sa fin incroyable de la deuxième saison ont laissé la fenêtre ouverte à de nombreuses nouvelles possibilités pour l’intrigue de se dérouler largement dans les saisons suivantes que les fans attendent avec impatience, donc face à la longue attente, des milliers de personnes ont fait quelques théories sur les voies possibles que prendra désormais la production entre les mains de Netflix.

C’est pourquoi quand on sait que l’acteur Will Smith est le producteur exécutif de Cobra Kai, il n’est pas du tout étrange que son fils Jaden Smith soit inclus dans la troisième saison qui devrait sortir sur Netflix à partir du 8 janvier 2021.

Et est-ce que selon plusieurs fans de l’histoire, tout semble indiquer que l’idée du producteur exécutif vient des deux univers peut être mélangée laissant place à l’incorporation de “Dre”.

