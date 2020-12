Elizabeth Banks a décidé de s’amuser pendant le week-end et de créer sa propre petite version de l’engouement pour The Elf on the Shelf. La tradition de Noël a depuis pris une vie propre depuis son entrée dans le courant dominant peu de temps après la sortie du livre en 2005. Maintenant, Banks a décidé d’ajouter sa propre petite touche à la tradition.

Banks, qui a eu la fin convenable lors de la finale de la série Modern Family, a lancé son twist en partageant une photo sur Instagram avec Tom Hanks assis sur son épaule gauche. “Je sais que vous avez tous entendu parler d’Elf on the Shelf, mais en avez-vous entendu parler …” Elle a laissé entendre que c’était “Hanks-on-a-Banks”, déclenchant une tendance d’autres célébrités renommées partageant des photos similaires qui rimait avec leurs noms. Parmi les participants figuraient Reese Witherspoon et Gal Gadot.

Beaucoup ont été rapidement attirés par le concept alors que de nombreux fans ont réagi dans les commentaires à la nouvelle interprétation hilarante de la tradition de Noël. “J’ai besoin d’être une mouche sur le mur dans votre esprit”, a commenté un utilisateur. “Il n’est même pas 9h30 et c’est le contenu que nous recevons. Spectaculaire.”

Voici quelques-unes des autres célébrités et leurs créations qui ont été partagées dans le cadre de la tendance que Banks avait créée sur les réseaux sociaux.