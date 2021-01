Même si la pandémie COVID-19 a affecté les célébrations du Nouvel An, Elizabeth Hurley a toujours apporté le glamour à ses propres festivités discrètes. Sur Instagram, l’acteur a montré son look incroyablement élégant qu’elle a enfilé pour sonner le nouvel an. Elle a même mentionné dans la légende de son message qu’elle célébrait la fête dans sa propre «bulle familiale».

Sur la photo, Hurley enfile une longue robe noire avec un décolleté plongeant. Elle peut être vue tenant une tasse en forme d’ananas de fantaisie alors qu’elle pose avec le décor chic à sa place. Hurley a légendé la photo en souhaitant à ses abonnés une bonne année et en partageant un peu d’informations sur la façon dont ses propres festivités de la Saint-Sylvestre se sont déroulées. Elle a écrit: «Bonne année. Je bois des cocktails dans ma petite bulle familiale. En 2021». Hurley a complété sa légende en incluant une ardoise d’émojis à la main de prière.

Hurley s’était précédemment ouvert à Hello! Magazine sur ce que c’était que de mettre en quarantaine avec sa famille pendant la pandémie de COVID-19. Elle a expliqué à la publication en avril qu’elle avait été recroquevillée au Royaume-Uni avec son fils, Damian, et plusieurs autres personnes. Apparemment, le fait qu’ils soient si proches les uns des autres a créé une situation très proche de quelque chose d’une émission de télévision pour l’acteur.

“Nous nous sentons comme la famille dans l’émission télévisée des années 70, The Waltons”, a déclaré Hurley. “Nous sommes neuf. J’ai toute ma famille ici, y compris ma mère, une tante et un ami qui a de graves problèmes respiratoires. Je suis complètement paranoïaque de ne pas pouvoir les protéger, et je ne le suis pas.” Ne laissez personne quitter la maison en dehors de moi. Je me contente de rentrer dans les magasins d’alimentation locaux et de porter un masque et des gants. Je suis terrifié à l’idée de ramener le virus à mes invités vulnérables. ” Lorsqu’elle n’était pas au Royaume-Uni avec sa famille, Hurley était à Riga, en Lettonie, ces derniers mois, travaillant sur sa marque de maillots de bain, la collection Elizabeth Hurley Beach. Hurley a initialement lancé la ligne en 2005 parce que, comme elle le disait elle-même, «j’ai décidé de m’aventurer dans le beachwear non seulement parce que j’ai toujours été obsédée par les vêtements de vacances, mais aussi parce que c’est un domaine où les femmes, quelle que soit leur forme ou leur taille, peuvent soit vous avez l’air incroyable, soit vous vous trompez vraiment. “