Elizabeth Hurley explique à tout le monde comment la vie en quarantaine se déroule pour l’actrice. Hurley a partagé une superbe photo de la tête au cours du week-end et a donné à ses abonnés un aperçu de ce qu’elle faisait actuellement pendant sa convalescence: «À la maison, buvez avec la famille le jour 5 de la quarantaine.»

Tout au long de la pandémie, Hurley a tenu ses fans au courant de ce qu’elle faisait. Au début de l’épidémie, Hurley a dit HELLO! magazine qu’elle a presque l’impression que la famille Waltons a neuf membres de sa famille sous un même toit, y compris sa mère et sa tante qui, selon elle, étaient toutes deux plus à risque de contracter le COVID-19. «Je suis complètement paranoïaque de ne pas pouvoir les garder en sécurité et je n’ai laissé personne quitter la maison en dehors de moi», expliquait-elle à l’époque. L’actrice britannique a récemment publié une photo sur son lit pour montrer à quoi ressemble la vie tout en vivant sous les restrictions locales, “Encore une nuit en lock-out.”

Parlant avec The Hollywood Reporter, Hurley a déclaré qu’elle avait passé la majorité de la pandémie dans son pays d’origine après qu’un pilote sans titre pour une émission de CBS avait été reporté qu’elle était censée filmer. Une fois que les restrictions ont commencé à se desserrer, Hurley est rapidement revenu sur autant de décors que possible, y compris deux films. Elle apparaîtra dans Le Père Noël est de retour qui, bien sûr, devait fonctionner selon des directives strictes de COVID, tout comme l’autre film sur lequel elle a travaillé, The Piper.

Cette même interview plonge également dans sa carrière, qui l’a vue entrer en scène en tant que star de cinéma dans les années 90 avant de faire une pause à la naissance de son premier fils et de se lancer dans la télévision. Cela comprenait une saison sur Gossip Girl, quatre saisons sur The Royals et une saison sur Runaways. «Pour un acteur, la télévision est un animal complètement différent; c’est très rapide et très verbeux », a-t-elle expliqué dans l’interview. On lui a demandé si l’augmentation soudaine du nombre de films sur lesquels elle travaillait était liée au retour définitif sur grand écran, mais elle n’a donné aucune réponse concrète sur ce que l’année ou les deux à venir lui réserveraient. un point de vue de carrière. Parmi les premiers films, elle est apparue dans était à Austin Powers il y a 23 ans.