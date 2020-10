L’ancienne perdue Elizabeth Mitchell se dirige vers les Outer Banks. L’actrice a été choisie pour la saison 2 du drame pour adolescents à succès de Netflix, Outer Banks, qui suit un groupe d’adolescents dans la destination de vacances à la plage en Caroline du Nord, dans un rôle récurrent.

Mieux connu pour avoir incarné le personnage préféré des fans, le Dr Juliet Carlson, lors de six saisons de la série ABC de JJ Abrams, Lost, Mitchell est sur le point de jouer le rôle de Limbrey, originaire de Charleston, dans la saison à venir. Selon Deadline, qui était le premier à signaler le casting, le personnage de Mitchell est “une femme convaincante avec un niveau de toxicité et de menace sous ses manières apparemment courtoises.” Outre Lost, les autres crédits de Mitchell incluent le redémarrage de V, Revolution, The Expanse, Dead of Summer, Once Upon a Time et ER, entre autres. Elle rejoint un casting existant qui comprend Chase Stokes, Madelyn Cline, Madison Bailey, Jonathan Daviss, Rudy Pankow, Austin North, Drew Starkey, Deion Smith et Charles Esten, qui devraient tous reprendre leurs rôles pour la saison 2.

Lancé pour la première fois sur le service de streaming en avril de cette année, Outer Banks est une histoire de passage à l’âge adulte qui suit les «Pogues», un groupe d’adolescents soudés qui vivent dans les Outer Banks. Après qu’un ouragan ait tué le pouvoir pour la saison estivale, une chaîne d’événements illicites se déclenche qui les emmène dans des aventures qu’ils n’oublieront jamais, les forçant à prendre des décisions qui changent leur vie. La recherche du père disparu de leur chef de file, les romances interdites, une chasse au trésor à enjeux élevés et le conflit grandissant entre les Pogues et leurs rivaux transforment leur été en un été rempli de mystère et d’aventures.

Trois mois seulement après sa première, Netflix a renouvelé la série pour une deuxième saison, qui est actuellement en production en Caroline du Sud. S’adressant à Entertainment Weekly juste après la première de la saison 1, le créateur et showrunner Jonas Pate avait déclaré qu’il y avait beaucoup d’histoires prévues pour emmener la série sur plusieurs saisons.

“Depuis que nous avons commencé, nous l’avons toujours considéré comme quelque chose qui ressemblait probablement à un spectacle de quatre saisons, peut-être cinq saisons, mais certainement quatre saisons”, a-t-il déclaré. “Nous avons en quelque sorte fait le point depuis longtemps. J’espère juste que nous aurons la chance de raconter ces histoires.” Il a ajouté que “avant [season 1] même sorti, Netflix nous a donné le feu vert pour en écrire [season 2] scripts, donc nous y travaillons depuis quelques mois. “

La première saison de 10 épisodes d’Outer Banks est disponible en streaming sur Netflix. La saison 2 n’a pas encore de date de première. Restez à l’écoute de PopCulture.com pour les dernières mises à jour!