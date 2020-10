Alors que la présidente Nancy Pelosi et le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin négocient un projet de loi sur les chèques de relance, la sénatrice Elizabeth Warren s’en prend à Mitch McConnell pour avoir bloqué les efforts de secours. Lors d’une conférence de presse mardi, Warren a appelé McConnell pour «faire de la politique» et non pour «aider les gens». Elle a continué à critiquer sa proposition de loi de secours «maigre» de 500 milliards de dollars, en disant qu’elle a laissé les «gens derrière» plutôt que de répondre à leurs besoins.

Qui Mitch McConnell veut-il laisser derrière lui? Il veut laisser derrière lui chaque personne dans ce pays qui s’inquiète du COVID-19 », a poursuivi Warren.« Aucune aide pour nos hôpitaux. Pas assez pour le traçage. Pas assez pour les tests. Pas assez pour nos médecins ou nos infirmières. Laissez-les simplement derrière. “Warren a ensuite abordé le projet de loi de McConnell n’incluant pas le financement des écoles ou des petites entreprises.” Il y en a tellement de laissés pour compte dans le projet de loi de McConnell. “

JUST IN: Le sénateur Elizabeth Warren claque le sénateur Mitch McConnell: “Que fait Mitch McConnell? Joue de la politique au lieu d’aider les gens.” pic.twitter.com/KU4PO3xnFo – The Hill (@thehill) 20 octobre 2020

Warren a souligné, cependant, que le projet de loi de McConnell contient des «billets de première classe» écrits «pour des sociétés géantes». L’un de ces «contraventions» est une «décharge de responsabilité, peu importe leur irresponsabilité. Ils n’ont pas à se soucier de rendre leurs propres employés ou leurs clients malades. Ils sont malades au point de mourir. Mitch McConnell dit que ces gens ont une première billet de classe sur le train McConnell. “

Ensuite, Warren a déclaré que le projet de loi de McConnell a forcé les contribuables à «payer la facture» pour les familles «riches» qui veulent envoyer leurs enfants dans un «pensionnat de luxe» avec un crédit d’impôt complet. “En d’autres termes, ce que fait McConnell ici, c’est jouer à la politique la plus laide. Il veut se lever et prétendre qu’il aide le peuple américain. Non. Il joue au même vieux jeu: pas d’aide pour les gens qui en ont besoin, et beaucoup d’aide pour ceux qui ne le font pas. “

Enfin, Warren a conclu sa déclaration en expliquant clairement la position des dirigeants démocrates. «Les démocrates sont là pour les familles de travailleurs, pour les gens qui luttent, pour les petites entreprises, pour les restaurants, pour les entreprises appartenant à des minorités, pour nos médecins et infirmières, pour les gens de la santé publique qui essaient de s’enrouler les bras autour de ce COVID C’est ce qu’il faudra. Non seulement pour faire face à cette crise immédiate des soins de santé, mais aussi à la crise économique qui est en train de s’écrouler derrière elle. C’est pourquoi les démocrates voteront «non» aujourd’hui. “