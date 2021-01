Mais un manteau en particulier a attiré l’attention: la tenue Gossip Girl-esque portée par la belle-fille de Harris, Ella Emhoff.

Emhoff, 22 ans, qui en est à sa dernière année à la Parson’s School of Design de New York, arborait la veste en tweed rembourrée aux épaules et ornée de cristaux de la collection automne / hiver 2020 de Miu Miu jusqu’à l’assermentation. Beaucoup ont interprété le col exagéré en clin d’œil à la défunte juge de la Cour suprême, Ruth Bader Ginsburg.

Pour lier le look, la créatrice de tricots, qui a été coiffée par le duo de stylistes de célébrités Jill Lincoln et Jordan Johnson, a balayé ses cheveux bouclés de son visage avec un bandeau Loeffler Randall Bobbie.

Sous sa veste de déclaration, Emhoff portait une robe Batsheva bordeaux moiré personnalisée, que la fondatrice de la marque Batsheva Hay avait conçue spécialement pour elle, mais qui était fortement inspirée par celle que l’étudiante avait trouvée sur Matches Fashion.

S’adressant à Vogue, où elle a confirmé qu’une collaboration en maille entre elle et Batsheva est à l’horizon, Emhoff a déclaré: «Mon moodboard était très« petite fille », dans un sens, beaucoup de cols festonnés et de grandes épaules de silhouette et de petits boutons. J’allais chercher quelque chose de plus féminin, embrasser mon côté féminin – surtout après ce costume dans lequel je me sentais si bien – parce que, par exemple, combien de fois vous préparez-vous à assister à une inauguration? Cet événement capital mérite une tenue mémorable.

en relation

L’inauguration n’était pas la première fois qu’Emhoff, qui est l’enfant du mari de Harris, Doug, avec son ex-femme Kerstin Emhoff, a fait sensation dans la mode. De retour à Wilmington, Delaware en novembre, elle portait un costume à rayures The Frankie Shop pour un événement qui est rapidement devenu viral sur TikTok. L’amoureux du crochet a déclaré plus tard au magazine Garage: «Je pense que le costume lors du discours s’est très bien passé et je pense que je devrai peut-être en faire un autre, peut-être un en tricot.

Emhoff a associé le costume inspiré des années 80 à une paire de mocassins noirs en vogue, attestant de son énergie cool-girl de Brooklyn. La marque, qui se propose de créer «des styles sobres, minimalistes et soucieux de son portefeuille», est devenue un favori de la mode depuis sa création en 2014, avec ses t-shirts musclés et ses deux pièces ton sur ton, les favoris des influenceurs.

L’étudiante en textile a également été photographiée devant le Washington Monument à la veille de l’inauguration, pour laquelle elle portait un ensemble automne / hiver gracieuseté de la marque new-yorkaise Thom Browne. Le look comprenait une chemise aux teintes patriotiques, une cravate rayée et un manteau bleu marine surdimensionné.

Un look cool et androgyne sans effort qui a défendu une autre marque d’initiés de la mode et a fait d’Ella Emhoff le membre le plus avant-gardiste du clan Biden-Harris.