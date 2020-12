Celia Lora a montré beaucoup de ses attributs, ses fans étaient fascinés | INSTAGRAM

Une fois de plus, la belle mannequin et animatrice mexicaine, Celia Lora, a été chargée de chouchouter ses fidèles fans avec une jolie photo dans laquelle ses attributs frontaux sont au centre de l’attention et tout cela grâce à cette belle tenue qu’elle portait.

Dans son Instagram officiel On peut trouver la photo, sur laquelle on peut la voir porter uniquement la partie supérieure d’un très bel ensemble de lingerie, je laisse ses charmes à la vue de tout et cela a provoqué une grande interaction entre ses fans qui sont venus sur son Instagram pour la commenter. tout pour vous donner beaucoup de goûts.

La photo comme d’habitude a eu des dizaines de milliers de likes et tout le monde est plus qu’heureux pour le cadeau, car ce n’est qu’un petit avant-goût de ce que nous avons pu trouver sur leur page de Contenu exclusif.

Comme nous le savons, l’une de vos priorités est votre page celilora.com dans lequel il cherche à nous garder beaucoup plus gâté que dans les réseaux sociaux, car il y a des photos et des vidéos entièrement personnalisées pour ceux qui le demandent bien sûr en payant un abonnement mensuel avec lequel vous pouvez accéder.

De même, Celia Lora a continué à promouvoir les produits en recevant de nombreux cadeaux d’entreprises qui recherchent des promotions et en profitant de ce qu’elles offrent gratuitement.En fait, la jeune femme a déclaré que cela semblait un très bon geste de le faire pour eux sans chargez-les de profiter de leurs numéros et d’aider les gens.

Depuis le début de la contingence mondiale, Celia Lora aide tout le monde à sa manière, soit en créant du contenu de divertissement, soit en suscitant beaucoup de rires avec ses vidéos.

Grâce à sa participation à MTV Acapulco Shore, Celia Lora a été placée parmi les mannequins et influenceurs avec le plus d’attention de l’année, l’amenant à avoir maintenant d’autres programmes, comme la clinique d’amour avec Celia Lora également sur MTV, mais là, elle nous raconte ses anecdotes et expériences sur Divers sujets.

Elle fait de même sur sa chaîne YouTube, où elle partage également le type de messages qu’elle reçoit sur Instagram, générant beaucoup de rires et, surtout, des moments très drôles que ses fans passent avec elle.

Nous avons récemment vu Celia rendre visite à yordi rosa sur sa chaîne YouTube, dans laquelle elle parle de problèmes assez profonds et surtout controversés car, comme nous le savons, la fille génère beaucoup de critiques et de commentaires sur Internet sur ce qu’elle fait et ce qu’elle ne fait pas en tant que de ses expériences en prison l’une des plus marquantes.

Dans les commentaires, il est à noter que de nombreux internautes ne l’aiment pas du tout, ils ont même des sentiments négatifs pour elle et cela se reflète dans le type de choses qu’ils lui écrivent dans leurs publications, notant qu’il y a beaucoup d’informations à ce sujet.

Il ne fait aucun doute que Celia Lora continuera à donner de quoi parler et surtout à créer ce contenu que nous aimons tant et qui nous garde avec une attitude positive et bien sûr avec de belles images de sa silhouette.