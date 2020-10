Elle a perdu sa fille, maintenant Rocío Sánchez Azuara congédie sa mère | Instagram

Des moments difficiles a vécu la présentatrice Rocío Sánchez Azuara après avoir affronté le départ de sa petite fille en 2019 Daniela santiago Et maintenant celui de sa mère qui en raison de complications est partie ce jeudi, alors le chauffeur la renvoie avec un message d’amour.

“Vous êtes avec l’amour de votre vie” étaient les mots qui sont lus au début du message que le célèbre animateur de “Choses de la vie“il s’est consacré à la mort de sa mère.

La nouvelle serait venue peu de temps après l’annonce que Mme Ania, la mère du chauffeur, se trouvait dans une clinique après avoir été hospitalisée en urgence.

De même, au cours de cette semaine, le journaliste Alex Kaffie aurait diffusé à travers sa chronique du “Heraldo de México” l’état de santé délicat de la dame, mère de la célèbre animatrice de la précédente émission télévisée “Choses de la vie”.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Malheureusement, la mère d’Azuara n’a pas pu surmonter les complications et est partie à 97 ans, c’était un message via le compte Instagram du conducteur dans lequel elle a fait ses derniers adieux à son partenaire de vie.

A cette époque, bien que la tristesse inonde sa vie, la présentatrice a déclaré qu’elle se sentait en paix car elle savait que sa mère était déjà en compagnie de sa petite-fille, Daniela Santiago et du père du chauffeur.

Sur l’image, vous pouvez voir une photo de ses parents quand ils étaient tous deux très jeunes et avaient l’air très amoureux, sans aucun doute les souvenirs que la présentatrice à succès portera aujourd’hui plus que jamais dans son cœur.

Même en septembre dernier, Rocío Sánchez Azuara aurait souligné la force et la vitalité de sa mère après avoir partagé une photographie dans laquelle les deux apparaissent alors que la mère du présentateur avait 90 ans.

Beaucoup de questions sur la nourriture, l’exercice, etc. La vérité est que mon “style de vie” a très bien fonctionné et combiné avec de l’exercice et des “outils” que j’aime, comme la méditation, le résultat est perceptible … dans mon cas, j’ai aussi la grande bénédiction d’hériter d’excellentes génétiques. C’est ma mère, aujourd’hui 97 ans … Sur cette photo, elle a eu 90 ans, était le message avec lequel le chauffeur accompagnait le bel instantané.

Il est à noter que Rocío Sánchez Azuara s’est réfugiée dans le soutien et l’amour de sa famille après avoir fait face au départ de sa jeune fille à cause du lupus qu’elle a subi.

Vous pouvez également lire Rocío Sánchez Azuara les larmes aux yeux détaillant les derniers mots de sa fille

Bien que ce fût un événement très malheureux, Daniela Santiago, 31 ans, a pu partager ses derniers instants avec la présentatrice et s’est dit au revoir avec une grande paix après avoir bravement affronté les souffrances qui lui ont coûté la vie.

Il est si difficile de voir que tu es parti, de savoir que tu ne seras plus jamais avec moi, que ton sourire reste dans ma mémoire, que ta voix continuera dans mon esprit, mais malgré la grande douleur que me cause ton absence, je n’ai que la certitude que tu es déjà là. reposez-vous et soyez à jamais reconnaissant de votre amour. Aujourd’hui, Dieu a voulu vous avoir à ses côtés. Repose en paix, Daniela Santiago