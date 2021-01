Elle a reçu l’année en maillot de bain bleu, Maribel Guardia se retourne sur les réseaux | INSTAGRAM

C’est une image charmante, tellement aimée par les fervents admirateurs de la costaricienne Maribel Guardia, qu’elle a eu un tel impact et a été appréciée du grand public, que, même un an plus tard, elle continue de faire parler les gens et de faire tomber le spectateur amoureux.

L’actrice a commencé avec toute l’attitude et la meilleure énergie de cette dernière année 2020, car elle ne s’est pas seulement consacrée à surprendre avec sa figure sculpturale à son âge, mais aussi dévouée à se montrer très fière et vaniteuse comme elle seule sait le faire.

Afin de mettre le feu au maximum réseaux sociaux, l’animatrice de renom, très aimée du public mexicain et de toute l’Amérique latine, a été vue dans un sens * au maillot de bain deux pièces bleu, à l’intérieur d’une piscine, image avec laquelle elle suscitait les passions les plus basses et le compliment occasionnel Élevé par ses followers, qui adorent ce type de publication par elle.

Après avoir célébré Nouvel An, qu’elle a reçu aux côtés de son fils Julián Figueroa, évidemment aussi de son mari Marco Chacón et de toute sa famille, la Costaricaine a décidé de partager une photo audacieuse via son compte Instagram officiel, où elle n’a actuellement guère plus que 6,3 millions de fidèles abonnés.

De plus, Maribel a toujours été caractérisée en accompagnant ses images impressionnantes avec de beaux reflets et des messages pleins de positivisme et d’espoir, donc cette fois, elle n’a pas fait exception.

«Que vos premiers pas en 2020 vous emmènent sur des chemins positifs que vous n’avez jamais parcourus, qu’ils vous conduisent à conquérir vos rêves, que vous preniez des pauses pour célébrer la vie, et même si vous tombez, que vous vous leviez aussi souvent que nécessaire pour continuer et y laisser des empreintes. chemin que vous ne foulerez plus Que Dieu habite en vous. Je t’aime », a-t-il écrit à côté de la belle photo qui compte déjà plus de 167 000 cœurs rouges.

Nous veillons donc à ce que l’actrice laisse à nouveau sans voix ses fans à l’aide de ce petit maillot de bain bleu particulier qui, comme tous les vêtements qu’elle décide de porter, met en valeur son anatomie spectaculaire, faisant du maillot de bain la chose de Moins.

Sans aucun doute, la belle Guardia a pris les premiers likes sur Instagram en 2020, avec ce fabuleux cliché qui n’a fait que flotter dans l’esprit de beaucoup, à un point tel que, un an plus tard, il vaut la peine de s’en souvenir.

En plus, la publication spectaculaire qui inspire des centaines de compliments: “J’adore ton regard car ce n’est que dans tes yeux que je veux me regarder, j’aime ton sourire car te voir sourire est mon bonheur, j’aime tes lèvres car seuls tes baisers je veux goûter, je t’aime seulement pour vous parce que vous seul êtes mon besoin », a commenté un disciple inspiré.

Clairement ils ne pouvaient pas rater les messages pleins de cœurs, les visages amoureux et les mots de toujours: beau, mignon, beau et parfait, des adjectifs avec lesquels, les adeptes de Maribel, vous laissent voir tout ce qu’ils pensent quand ils voient son visage et sculptural figure.

Il faut noter que Maribel adore poser dans ce type de tenue, et année après année, elle dit au revoir et reçoit respectivement l’ancienne et la nouvelle année, avec son image typique d’elle-même en maillot de bain, tout comme elle l’a fait pour recevoir 2019 de la même manière dans un ensemble plage bleue et dans le cas de cette année, avec une plage noire, où elle a vraiment l’air spectaculaire.