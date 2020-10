Elle a tout enlevé sur Instagram, Mia Khalifa est montrée de son placard | INSTAGRAM

La célèbre ancienne actrice de films pour adultes, Mia Khalifa, profite de son énorme popularité pour faire passer un message au plus grand nombre possible de citoyens américains, en promouvant le vote d’une manière particulière avec le mouvement appelé #VoteNaked.

Il s’agit de Mia Khalifa qui enlève tout pour qu’elle puisse promouvoir votre hashtag dans lequel il cherche à encourager tous les citoyens à voter, principalement ceux du pays dans lequel ils vivent, bien qu’il puisse également s’appliquer à d’autres pays, car pour le moment, on considère que le vote est la chose la plus importante que nous ayons.

C’est ainsi que la célèbre fille a décidé de tout enlever et de prendre une photo du placard de sa maison, car en plus de susciter des pensées très créatives de la part de ses fans, il a également attiré beaucoup d’attention et a ensuite fait prendre conscience à tout le monde du grand mouvement qu’il cherche à représenter en plus de générer du divertissement.

Cela pourrait aussi vous intéresser: Avec quelques fils de discussion, Mia Khalifa ravit les fans sur une photo

L’instantané a réussi à rassembler plus de 1 million de j’aime en très peu d’heures, afin que vous puissiez voir le résultat de son idée, qui était d’attirer le plus de personnes possible vers son profil pour qu’ils se rendent compte de cet idéal qu’il représente et avec lequel il cherche à infecter toute la démocratie.

La photographie est très drôle et en même temps attrayante, car il s’agit de Mia Khalifa posant derrière une figurine en carton, d’une juge assez controversée des États-Unis, alors qu’elle pose de manière amusante pour la caméra dans son placard, afin que nous puissions Observez bon nombre de leurs ensembles suspendus.

Les vrais fans de la jeune femme ont remercié la photo, ils ont passé un moment incroyable à l’observer et au passage ils lui ont dit à quel point ils l’aimaient et à quel point elle était belle, car ces utilisateurs la considèrent comme une fille attirante et charismatique et la soutiennent beaucoup.

Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et obtenez plus de Show News!

Cependant, tous les internautes ne la soutiennent pas de cette manière, car il y en a d’autres qui se consacrent à la critiquer et à commenter des choses à son sujet, comme qu’elle enlève ses vêtements, que si elle sort avec très peu de vêtements ou en maillot de bain, s’assurer C’est pourquoi elle n’a plus le droit de demander le respect, mais bien sûr, elle a le droit et pas seulement parce qu’elle a travaillé dans l’industrie du divertissement pour adultes, elle peut être manqué de respect et recevoir des mots qui l’aggravent.

Il semble que les réseaux sociaux aient encore un long chemin à parcourir, puisque les premières pensées qui leur traversent l’esprit sont celles qui sont écrites sous forme de commentaire, la raison pour laquelle il a été rempli de toxicité ces derniers mois, quelque chose qui Mia Khalifa l’a remarqué un peu et elle continue donc de demander que ses commentaires soient épargnés.

Il faut se rappeler que Mia Khalifa récemment une comptable qui a de l’expérience dans l’industrie où elle est devenue célèbre n’était pas agréable pour elle, elle a senti qu’elle n’était pas respectée et que ce n’était rien de ce qu’on lui avait promis au début.

Sur la question de la pandémie, Khalifa a apporté son soutien sur les réseaux sociaux en faisant sa part en commentant et en publiant des vidéos sur l’importance de porter un masque, un assez bon détail de sa part, car beaucoup de gens n’y prêtent pas attention. à cette seule règle si nécessaire pour laquelle les infections se sont répandues en gros et au lieu de diminuer elles ont augmenté.