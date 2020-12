Elle aime les années, c’est à cela que ressemblait Maribel Guardia dans «Prisionera de Amor» | INSTAGRAM

Actuellement nationalisée mexicaine, la belle et très bien conservée actrice Maribel Guardia depuis ses débuts dans le monde des podiums et le spectacle a ébloui tous ceux qui la voient avec son incroyable beauté, en plus, au fil des ans, et grâce à Son mode de vie sain l’a aidée à garder sa silhouette enviable et ses traits intacts.

Associée à sa personnalité super perspicace, elle parvient à capter l’attention et vole le cœur de ceux qui apprennent à la connaître en personne, à ce jour, elle est devenue l’une des figures de feuilleton les plus reconnues au monde. Amérique latine.

Et, il ne fait aucun doute que son beauté et la silhouette tonique ne passe pas inaperçue par le public spectateur, même si, on sait bien que l’animatrice a toujours affiché un physique remarquable, même dans sa jeunesse.

Très peu connaissent le passé de la chanteuse également dans les concours de beauté, il s’avère que Maribel a participé à la “Miss Univers 1978” À seulement 19 ans, un fait qui l’a mise sur la carte et grâce auquel elle a pu débuter sa carrière artistique.

Elle a fait ses premiers pas devant les caméras avec un mannequin professionnel, de même, c’est son talent naturel et sa confiance sur les podiums qui l’ont amenée à remporter le concours de “Miss Costa Rica”, avec lequel elle a obtenu un laissez-passer direct pour ” Miss Univers”.

Les jurys de ce concours étaient non seulement admirés par la beauté naturelle de la jeune femme, mais par sa tempérance et sa personnalité perspicace, et, comme si cela ne suffisait pas, cette réaction a été répétée dans le “Miss Univers 1978”, qui a eu lieu dans Acapulco, et c’est depuis lors que de nombreux producteurs mexicains l’ont vu, car ils savaient qu’il y avait un talent qui pouvait être exploité dans les médias de divertissement.

En plus du fait que sa participation au concours international l’a amenée à remporter une bourse dans une prestigieuse académie de théâtre au Mexique, faisant ainsi à Maribel le séjour dans notre pays.

La jeune mannequin a réussi à se démarquer parmi ses pairs, immédiatement après: Televisa lui a donné l’opportunité de se former aux arts du spectacle, et comme nous le savons bien, l’occasion a été très bien saisie et en 1980 elle a fait sa première présentation artistique avec l’œuvre théâtrale «Los messieurs de la table ronde ».

Plus tard, nous avons pu la voir apparaître comme extra dans certaines productions, jusqu’à ce qu’elle obtienne son premier rôle principal en 1986 avec «Seducción», et plus tard en 1994, elle a joué aux côtés du célèbre Saul Lisazo dans la telenovela «Prisionera de Amor», le Qui, à son tour, a été produit par Pedro Damián et diffusé par «El canal de las estrellas».

Dans la production télévisée susmentionnée, Maribel Guardia a donné la vie à «Cristina», une femme qui a payé une peine injuste pour avoir été à tort blâmée pour la mort de son mari et, après avoir été enfermée pendant dix ans, parvient à sortir de prison pour bonne conduite.

À sa sortie de prison, Cristina retourne dans le quartier où elle a vécu et commence à travailler comme femme de ménage sous le nom de «Florencia» dans la maison de son avocat de la défense, José Armando Vidal, et de son épouse Gisela, une femme douce et noble. sentiment qu’elle a une maladie en phase terminale, qui accueille “Florencia” et commence à l’éduquer pour qu’elle puisse s’infiltrer dans la haute société pour trouver un bon mari.

Après plusieurs mois, Gisela perd la vie, mais pas avant que José Armando soit tombé amoureux de Cristina, elle est également profondément amoureuse de José Armando, mais est plus intéressée à récupérer ses filles, cependant, le combat est difficile pour elle parce que ses filles découvrent que leur mère est vivante, et croyant qu’elle a tué leur père, elles ne veulent pas savoir pour elle.