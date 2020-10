Avait de forts symptômes, Khloé Kardashian aurait pu être infecté | Réforme

Khloé Kardashian a révélé qu’elle avait attrapé le coronavirus plus tôt cette année.

Dans une vidéo promotionnelle de l’émission de téléréalité L’incroyable famille Kardashian, la mondaine a dit qu’elle avait passé quelques jours avec de forts symptômes, tels que des vomissements, des frissons et de la fièvre.

Je vous dis que cette merde est réelle, mais nous allons nous en sortir. Prier et si nous écoutons et suivons les ordres, tout ira bien », dit la femme d’affaires.

La nouvelle a été publiée au milieu de la controverse qu’elle a provoquée Kim Kardashian en partageant des images de son 40e anniversaire sur une île privée sur les réseaux sociaux, en présence d’amis et de famille.

Après 2 semaines de tests de santé multiples et de demander à tout le monde de se mettre en quarantaine, j’ai surpris mon entourage le plus proche avec un voyage sur une île privée où nous avons pu prétendre que les choses étaient normales pendant un bref instant », a-t-il écrit.

Il faut dire qu’après la publication des détails sur cette célébration, les comités sociaux ont reçu beaucoup de critiques pour avoir organisé une réunion au milieu des moments les plus critiques du virus. C’est Kim Kardashian elle-même qui a partagé un message en attendant les résultats du test de “Koko”.

Nous attendons avec impatience les résultats de Khloé pour voir si elle l’a ou non », Kim a d’abord partagé les premiers symptômes présentés par sa petite sœur…« Mon instinct me dit oui, juste parce qu’elle est si malade. Et ça me fait vraiment peur pour elle, parce que je peux dire qu’elle panique maintenant et qu’elle est très nerveuse à ce sujet. “