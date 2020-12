Elle devient jolie pour les fans, Celia Lora et une approche de ses charmes | INSTAGRAM

La célèbre mannequin mexicaine, Celia Lora, télécharge généralement des photos dans lesquelles elle semble naturelle, c’est-à-dire sans aucune goutte de maquillage.Cependant, cette fois, elle a décidé de devenir jolie, de peindre ses lèvres et, surtout, de faire un approche de ses charmes pour ravir ses fans.

C’est vrai, avec ce premier paragraphe, nous pourrions définir tout ce qu’elle a fait, mais en réalité Celia Lora fait beaucoup plus pour leur Ventilateurs, comme il ne cesse de se demander quelle serait la meilleure façon de les chouchouter, il cherche toujours à varier le type d’images qu’il présente et cette fois il réussit.

On ne peut presque jamais observer le composé De cette façon en moins avec cet ensemble de lingerie si élégant et beau, qui a une couleur assez particulière qui fait contraste sa peau de manière excellente, si bien que ses charmes ont ravi les yeux des internautes grossistes.

La photographie a réussi à rassembler plus de 260 mille likes en quelques heures et a accompli sa mission, on peut le savoir grâce aux commentaires qui sont lus là où ses fans lui disent qu ‘«elle est la Déesse du rock», Fille d’un grand comme Alex Lora, chanteuse du groupe de rock mexicain El Tri, c’est pourquoi elle a une plus grande attirance pour les rockers.

Bien sûr, Celia Lora ne pouvait pas manquer l’occasion de nous inviter à nous abonner à l’une de ses pages de contenu exclusives car comme nous le savons, elle en a deux mais cette fois en se concentrant sur le VIP, où elle nous promet des photographies et des vidéos entièrement personnalisées et bien plus encore découverts que ceux que nous pouvons voir dans votre compte officiel Instagram.

Il y a quelques jours, certaines de ses photos ont été divulguées et de nombreux internautes ont commencé à les commenter, à la critiquer et à dire des choses négatives à son sujet comme d’habitude, mais bien sûr, il y a des adeptes fidèles qui la défendent, assurant que ce n’est pas tout ce qu’elle sait faire, étant aussi un créateur de divertissement.

En fait, depuis le début de la contingence mondiale, Celia s’est très concentrée sur la création de contenu, apparaissant d’abord sur Acapulco Shore puis rejoignant MTV pour créer sa propre émission: «El Consultorio del Amor con Celia Lora», qui compte 20 chapitres et est publiée un nouveau par semaine.

En dehors de cela, elle a également ouvert sa chaîne YouTube et travaillait dur pour générer des vidéos le plus continuellement possible, atteignant ainsi l’un de ses nouveaux objectifs: devenir une youtubeuse à succès, ce qui ne lui a pas coûté autant de travail.

Nous pouvons vous assurer que Celia a une grande capacité à conduire et surtout à faire passer un bon moment à ceux d’entre nous qui aiment sa compagnie, pour cela et plus Celia Lora a gagné la place comme l’une des favorites et malgré les commentaires, elle ne le fait pas. Cela vous intéresse et vous continuerez à vous concentrer sur vos rêves et vos objectifs.

Il y a quelques heures, elle a également posé avec l’un des membres de la dernière saison de l’émission de téléréalité “Acapulco Shore”, Ignacia Michelson, pour générer une nouvelle collaboration et un nouveau projet pour le célèbre magazine adulte Playb0y, car bien qu’elle n’ait ajouté aucune description , sur la page du photographe, je mentionne qu’ils sont préparés à ce qui s’en vient.

Ce n’est pas la dernière fois que Celia Lora partagera une photo aussi belle que celle d’aujourd’hui, nous vous recommandons donc de continuer à regarder les actualités de Show pour ne manquer aucune de ses actualités et surtout ce sont de belles images ce qu’elle a nous.