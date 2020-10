Elle devient princesse, Danna Paola remporte le titre et pose pour la caméra | INSTAGRAM

La belle et talentueuse chanteuse mexicaine, Danna Paola est devenue la princesse de la pop latine selon certains magazines de divertissement et de mode, le tout grâce à sa participation à Elite, la série espagnole Netflix qui l’a propulsée sur le marché international.

A cette occasion nous aborderons l’une de ses dernières photographies placées dans son Instagram officielle où elle apparaît appuyée sur un mur d’un studio photo professionnel, vêtue d’une belle tenue blanche qui la rend plus que spectaculaire en défendant son titre de princesse.

Sur la photo, nous pouvons la voir dans une pose très jolie, le bras levé et appuyé contre un mur, se mariant parfaitement avec la tenue qu’elle porte, qui est un mélange entre un short, des ceintures et un petit haut, tout en blanc et retraçant la silhouette de la jeune femme qui n’arrête pas de s’exhiber devant les caméras.

Cela pourrait aussi vous intéresser: Danna Paola révèle que lorsqu’elle a retrouvé Pablo, il était trop tard

L’instantané a réussi à rassembler plus de 1 million 800 mille likes rapidement puisque Danna Paola a beaucoup d’attention de ses fans, qu’ils soient Espagne, Mexique, Amérique latine ou n’importe où dans le monde car sa beauté traverse déjà les frontières, pour être une grande représentant du divertissement.

Plus de détails que ses adeptes aimaient beaucoup étaient les bagues qu’elle portait, ainsi que les ongles peints de différentes couleurs, mais le plus détail qui ne pouvait pas passer inaperçu était son beau collier, qui semble être fait de diamants, des accessoires très séduisants et unique qu’elle a l’air parfaite.

Et non seulement sa beauté a réussi à être partagée par tout le monde, mais aussi son grand charisme et son talent pour le chant, ceci grâce au fait que beaucoup la connaissaient dans Elite, se rendant compte qu’elle était une fille très imposante avec de la personnalité, interprétant de la Mieux vaut son personnage et faire croire à tout le monde qu’elle se comporte toujours ainsi, cependant, on sait qu’elle est aussi une excellente actrice et qu’elle respecte évidemment la manière de son personnage au maximum.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Pour cette raison et plus encore, Danna Paola a également réussi à attirer des millions de followers sur le réseau social de photographies, atteignant plus de 28 millions et faisant de plus en plus croire à ce nombre grâce à son excellent travail et ses efforts.

En ce moment, Danna Paola travaille avec Netflix, mais cette fois avec un autre projet, dans lequel seule sa voix était requise, puisqu’elle a interprété la chanson titre d’un nouveau film original sur la plate-forme intitulée Beyond the Moon et que Il est maintenant disponible sur Netflix Amérique latine.

Dans ce film, Danna est en charge de chanter une chanson intitulée «Journey to the Light», qui a déjà une vidéo officielle du chanteur, nous vous recommandons donc de la regarder si vous ne l’avez pas déjà fait.

Dans le clip vidéo musical, nous pouvons voir Danna Paola s’appuyant sur ce que seraient des nuages, ce qui était l’objectif du réalisateur, pour recréer un style de ciel puisque le film tourne autour du thème et a fini par être quelque chose de très agréable à montrer, tout en entrecoupé de quelques scènes du film. Le film a l’air divertissant et avec plus de personnages qui pourraient les piéger dans une histoire nouvelle et originale, ce que le site de streaming s’efforce depuis un certain temps.