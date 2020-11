Enlève son chemisier, Mia Khalifa montre ses charmes de gros | INSTAGRAM

La belle ancienne actrice de films pour adultes, Mia Khalifa, est devenue l’une des célébrités les plus médiatisées aux États-Unis et dans le monde grâce à son passé qu’elle n’aime pas beaucoup mais ils en profitent pour être pertinente aujourd’hui. aujourd’hui.

Comme nous le savons, bien que la jeune mannequin soit déjà à la retraite, beaucoup de ses fans se souviennent encore d’elle pour cela, cependant, elle se concentre sur la création d’une manière différente de nous divertir et en même temps de réussir à la monétiser en elle. réseaux sociaux, parrainé par certaines marques.

A cette occasion, Mía Khalifa a décidé de montrer ses charmes en gros tout en enlevant son chemisier pour une photo en elle Instagram officiel, où nous pouvons pleinement l’apprécier et même elle a avoué en plaisantant que si ses charmes avant sont faux.

Dans l’instantané, on peut la voir porter ce qui était un ensemble de short et un chemisier, qu’elle n’a que suspendus, pour montrer également la lingerie qu’elle portait en dessous, ainsi qu’elle a également présumé qu’elle appréciait la première tasse de café. de la journée, qui fait partie de leur routine quotidienne.

Sur la photo, nous pouvons également apprécier les résultats de son travail acharné dans la salle de sport et de son alimentation équilibrée, car comme nous le savons, elle a été très concentrée sur l’amélioration de sa silhouette, vous pouvez donc déjà voir à quel point ses muscles sont exercés.

Jusqu’à présent, la photo a réussi à rassembler plus de 380 000 likes rapidement bien qu’elle ait été téléchargée il y a à peine quelques minutes, afin que nous puissions voir la grande attention qu’elle a et que c’est une base solide de followers qui sont et ils seront toujours là pour la soutenir dans sa nouvelle façon de produire ce grand contenu.

Dans ses histoires, nous pourrions également apprécier de parler avec nous en recommandant que nous sommes très fans de sport, l’un des moyens de rendre les rencontres entre vos équipes préférées plus divertissantes est de parier un peu, alors il a partagé son code de réduction, quelque chose qu’elle ne ferait pas normalement mais étant parrainée, elle a été encouragée à le faire.

Il nous a également montré les excellents résultats de sa page de contenu exclusif Onlyfans, nous montrant les grands bénéfices qu’il a à cet endroit, car il offre la possibilité d’accéder à son contenu le plus exclusif et surtout personnalisé, il y a aussi la possibilité de parler avec lui et lui demander des choses.

La belle Mia Khalifa a été très consciente de ces abonnés qu’elle a sur sa page alors elle les met au courant au maximum, essayant de les rendre toujours heureux et en étant très consciente, sans leur laisser une nouvelle pièce au quotidien.

Enfin, il ne reste plus qu’à dire que les jeunes femmes se sont amusées avec son mari, car malgré la situation mondiale, elles se sont attachées à passer le meilleur moment possible, en attendant, il l’aide à prendre des photos de ses promenades habituelles dans le désert, un endroit qui est Il est devenu l’un de vos arrière-plans préférés pour vos séances photo.

La jeune mannequin a cherché à être aussi isolée du monde extérieur, passant du temps à la maison pour éviter toute contagion, même si elle sort toujours pour sa promenade habituelle dans le désert, où elle profite du temps pour prendre des clichés et des vidéos ensemble ou seule.