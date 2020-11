Va enregistrer une vidéo personnalisée, Celia Lora invite ses fans d’une manière formidable | INSTAGRAM

Le week-end vient d’arriver et la belle mannequin mexicaine Celia Lora sait que ses fans veulent se divertir avec du contenu de qualité, alors elle nous invite à rejoindre sa page de contenu exclusif afin qu’elle puisse enregistrer une vidéo personnalisée pour nous. ceux qui souscrivent.

L’un des grands avantages de souscrire au Page officielle de Celia Lora est que les membres VIP, auxquels ils peuvent être convertis en payant une somme modique par mois, ont la possibilité de demander une vidéo totalement personnalisée et même de mentionner votre nom, entre autres.

Comme nous le savons, sur la page, téléchargez également des photos et des vidéos risqué, cherchant toujours à chouchouter tous ceux qui aiment sa grande beauté et ayant une grande base de fans fidèles, elle sait qu’ils la soutiendront également pour l’aider dans ses finances, car c’est l’un de ses revenus les plus récurrents et surtout nécessaires dans sa vie .

Cela pourrait aussi vous intéresser: Relations dans les lieux publics, Celia Lora se déclare experte

Ce qui s’est beaucoup démarqué, c’est la façon dont il a rendu l’annonce publique, car il s’habillait à peine dans un ensemble de lingerie très élégant et ses fans venaient en profiter. ses charmes Ils brilleront en gros, étant l’un de vos favoris et le gardant spécialement pour ce moment spécial.

Pour Celia Lora, chaque personne qui s’abonne à sa page est très spéciale et importante, alors elle essaie même d’apprendre leurs noms et de parler avec eux chaque fois qu’elle en a l’occasion, ceci étant un autre des grands avantages de s’y abonner, quel moyen de garder tout le monde heureux.

Comme nous le savons, Celia a également travaillé très dur avec la chaîne de télévision MTV pour pouvoir lancer chaque semaine un nouveau chapitre de «El Consultorio del amor con Celia Lora», où elle a eu plusieurs invités et très bientôt nous aurons «La Cotorrisa» participer avec elle pour créer un contenu de qualité.

CLIQUEZ ICI POUR VOIR L’INVITATION DARE

Il faut se rappeler que Celia Lora a également assisté à La Cotorrisa en tant qu’invitée, il y avait un programme quelque peu controversé puisqu’un jeune mexicain ne s’est pas tourné pour voir l’un des chefs d’orchestre presque une fois, provoquant une grande euphorie parmi les fans du programme.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Bien sûr, Celia Lora a une personnalité et un charisme excellents, cependant, elle ne s’entend pas de la même manière avec tout le monde et il se pourrait que notre ami le chauffeur et comédien Ricardo Pérez ait manqué de ce dont la jeune femme a besoin pour pouvoir se sentir.

Celia est également devenue youtubeuse en ouvrant sa propre chaîne et en postant des vidéos où elle nous parle de toutes sortes de messages qu’elle reçoit sur ses réseaux sociaux.

Les vidéos auxquelles participe la fille d’Alex Lora, chanteur du groupe mexicain El Tri, sont très drôles, car grâce à son type d’humour toute situation devient une anecdote très drôle et bien sûr, les rires ne manquent pas, étant donc nombreux les gens qui aiment sortir avec elle réussissent très bien.

Celia participe toujours aux programmes qu’elle est invitée à sa manière distincte et en les faisant générer dans des moments très amusants car c’était sa participation à tout le monde veut la célébrité.

Des mèmes de Celia Lora ont même été créés sur sa qualité; nous vous recommandons donc de ne manquer aucune de ses actualités et détails et vous pouvez le faire ici sur Show News.