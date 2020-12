L’acteur Richard Blackwood révèle que sa mère Juliet est décédée après sa longue bataille contre le cancer. L’acteur a partagé la nouvelle dans un post Instagram dimanche. “Je poste et écris ceci avec un cœur lourd ce matin! Je n’ai jamais trop mis en place ces dernières semaines, mais mes amis proches et ma famille savaient que ma mère menait sa troisième bataille contre le cancer! Elle est décédée dans mes bras la nuit dernière à devant ma sœur, ma nièce et mon fils !! ” il a dit. “Je ne vais pas passer trop de mots ici parce que je ne me sens tout simplement pas trop mais je veux remercier tous ceux qui soutenaient, C’était tendre la main, même ceux qui viennent juste de vérifier comment allez-vous à ce moment-là !!! “

La star de Hollyoaks a ensuite remercié sa défunte mère pour son travail d’élevage, ajoutant qu’elle était la raison pour laquelle il continuait à se produire pendant cette période difficile. Il a actuellement deux projets prévus pour une version 2021 intitulée «Deus» et «Typique».

“Je veux que vous sachiez que cela ne sera jamais oublié et je vous apprécie !!!! Je vais terminer sur ce que ma mère était la femme la plus forte que je connaisse et à la toute fin ne s’est jamais plainte! Poussant toujours ses enfants et petits-enfants à continuer ne pas avoir de yeux rouges ou de haine dans votre cœur, d’où la raison pour laquelle vous m’avez vu jouer à ce moment-là ou jouer en faisant debout et en essayant de faire sourire les autres quand je ne souriais pas! La raison pour laquelle je dis toujours que Dieu est bon parce qu’il est C’est comme ça que maman nous a élevés! Maman tu nous surveille maintenant mais je suis honoré d’être ton fils Love You », a déclaré Blackwood.

Blackwood a également partagé quelques souvenirs avec sa mère, notamment des photos de lui en train de la nourrir alors qu’elle était allongée dans son lit et quelques-unes présentant les moments les plus heureux de la famille en faisant des danses tiktok et en posant pour des photos candides.

L’acteur britannique Ore Oduba, avec de nombreux autres, a présenté ses condoléances à la famille Blackwood. «Elle doit être incroyablement fière de toi RB», dit-il. «Je suis tellement désolé pour la perte de la vôtre et celle de votre famille, elle était de toute évidence une femme remarquable. Je vous envoie notre meilleur.

Le chanteur Ray Blk a rejoint Oduba en disant: “Oh, désolé! Mes condoléances Richard !! Que Dieu vous soutienne, vous et votre famille.”