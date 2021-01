Elle est déjà grand-mère! Lucía Méndez partage joyeusement Et Luis Miguel? | Instagram

Lucía Méndez a enfin réalisé son souhait de devenir grand-mère.

L’actrice et chanteuse a diffusé hier via Instagram et un communiqué officiel, la nouvelle de la naissance de Victoria Torres Rodríguez, sa première petite fille.

Le premier-né de Pedro Antonio Torres Mendez et María José Rodríguez apparaît endormie et accompagnée d’un chien sur quelques photos publiées par Méndez.

Mes amours, je vous remercie beaucoup pour toutes les expressions d’affection depuis que vous avez appris que je deviendrais grand-mère. Je suis la femme la plus heureuse du monde, je me sens pleine, reconnaissante et très bénie pour ce cadeau pour toute la famille.

Pour le moment, je demande votre compréhension pour donner plus de détails sur la naissance, car je respecte la vie privée de mon fils et de ma belle-fille, que j’aime, a déclaré l’artiste dans un communiqué.

Bientôt, en temps voulu, lorsque le bébé sera plus âgé et que la pandémie le permettra, je partagerai plus d’images et serai ravi de répondre aux demandes d’interviews qui me sont posées de manière plus formelle, a-t-il déclaré.

Je dis juste: je suis très content! Et … je suis enfin grand-mère.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

Un lien de sang avec Luis Miguel?

Des spéculations interminables ajoutées à divers commentaires ont lié pendant des années le fils unique de la célèbre Lucía Méndez, avec le chanteur Luis Miguel.

Ces versions sont dérivées de la relation notoire qui existait entre les deux et dont elle était même le protagoniste de feuilletons tels que “Colorina”, “Viviana”, “Amor de Nadie” et “L’étrange retour de Diana Salazar”, parmi tant d’autres qui a abordé le sujet dans une récente interview.

Mais qui a découvert l’existence présumée d’un fils entre les deux?

Ces versions ont gagné en force lorsque, étonnamment, quelqu’un de très proche de l’interprète de “The Inconditionnel” a révélé cette théorie supposée.

C’était le propre oncle de Luis Miguel, que dans la biosérie du chanteur ils appellent “Tito”. Selon ce que Vicente Gallego Basterí était censé révéler, “son frère, Luis Rey, a avoué que son fils avait imprégné l’actrice”, selon le journal Who.

La star, déjà célèbre dans les années 80, a eu la première rencontre avec la désormais star de la musique, c’était dans les années 80, au Festival d’Acapulco (1987), d’après ce qu’il aurait commenté à l’époque l’oncle de “Luismi” et c’est à partir de là qu’une relation est née, Lucia elle-même a également confirmé dans une récente interview avec Yordi Rosado.

Après ces versions, diverses photos de Luis Miguel et Pedro Antonio (le fils de Lucía) ont été analysées en essayant de trouver plusieurs similitudes entre elles, dont beaucoup ont confirmé qu’il y avait une grande similitude, cependant, c’est le même artiste qui a nié tout.

Ainsi prit fin la relation avec le “Soleil”

D’après ce qu’elle a dit lors de l’entretien avec Yordi, c’est elle qui s’est retrouvée avec Luis Miguel à un moment donné puisque les “regrets” pour la différence d’âge entre les deux ont fini par avoir un poids important.

Elle avait 30 ans et Gallego Basteri 17 ans, ils s’entendaient très bien et ils ont passé de bons moments ensemble, c’était un jeune homme très “mature” pour son âge, détaille-t-elle.

Vous pouvez également lire Lucía Méndez révèle la raison pour laquelle elle a “tonné” avec Luis Miguel

Mais d’un autre côté, elle en est venue à sentir qu’elle n’allait pas bien, en ce qui concerne sa relation avec le père de son fils, elle révèle que c’était une rencontre de boissons, le moment où elle et le réalisateur, Pedro Torres, ont conçu leur fils Pedro Antonio, après cela, a décidé de mettre fin à sa romance avec le “Sun”, a-t-il conclu.