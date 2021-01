Elle est déjà née! Kimberly Loaiza a déjà accouché, disent-ils | Instagram

Est-il encore né? Les réseaux sociaux sont devenus anxieux après le début des rumeurs selon lesquelles le deuxième bébé de Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja est déjà né. Selon des réseaux comme Twitter et Instagram, la youtubeuse mexicaine a donné naissance à son deuxième enfant dans un hôpital de Las Vegas, aux États-Unis.

Le célèbre rival de Juan de Dios PantojaYouTuber Fox, a partagé le 2 janvier 2021 qu’il avait été informé que le bébé de Kimberly Loaiza était déjà né; cependant, il a déclaré qu’il examinerait si cela est vrai.

Selon des rumeurs sur les réseaux sociaux, Le maire de La Lindura, Juan de Dios Pantoja et son premier-né Kima, se sont rendus à Las Vegas car ils ont décidé que c’était là où leur deuxième enfant allait naître. Mais l’inquiétude s’est accrue lorsqu’il a été révélé que le bébé était né prématuré et que, en raison de cette situation, il était nécessaire qu’il soit admis aux soins intensifs.

À ce qui a été dit par Kimberly loaiza Dans ses vidéos où elle parlait enfin de sa deuxième grossesse, elle aurait à peine dépassé le septième mois, alors son petit était bel et bien né, était né prématuré, une circonstance qui pourrait l’obliger à passer quelque temps dans un incubateur; probablement la raison pour laquelle les célèbres youtubeurs ont décidé de ne pas encore révéler la naissance de leur fils.

Selon la chaîne YouTube Es Neta, de nombreux internautes doutaient du fait que le bébé soit déjà né, car ces derniers jours les stars de Youtube Ils ont partagé des images qu’ils se trouvaient à Mazatlán, Sinaloa, le lieu d’origine de Juan de Dios Pantoja. Cependant, ils ont souligné que ce ne serait pas une raison pour exclure la naissance du deuxième enfant du couple à Las Vegas puisque les vidéos sont généralement enregistrées et diffusées plus tard.

Ce qui fait penser à beaucoup, c’est qu’en effet, les histoires Instagram de l’interprète de Táctica le placent à Las Vegas et il ne peut être vu qu’avec sa fille Kima, sans la compagnie de Kimberly Loaiza.

J’ai eu une rumeur selon laquelle Kimberly a déjà accouché. Je vais enquêter si cela est réel. – Javier (@ZYTJavier) 2 janvier 2021

En revanche, certains internautes affirment que si la vidéo dans laquelle Kimberly Loaiza annonce sa grossesse a également été enregistrée et dit qu’elle avait 7 mois grossesse, le bébé n’était probablement plus prématuré et est né parfaitement.

Jusqu’à présent, le couple n’en a pas parlé, ni pour nier, ni pour affirmer, la naissance de ce qui serait leur deuxième enfant et premier garçon.

Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja Ils ont fait sensation en révélant qu’ils attendaient un enfant à sept mois de gestation. Le couple de chanteurs a révélé qu’ils avaient pris cette décision afin de vivre cette seconde grossesse avec plus de paix et d’amour, car dans la première il y avait même des gens avec de très mauvais souhaits pour la petite Kima.

Kim Loaiza Elle a avoué que son objectif était de pouvoir se rapprocher le plus possible du jour où elle accoucherait pour être calme et s’excuser auprès de sa gentillesse, qui, a-t-elle assuré, serait probablement contrariée de leur cacher une si belle surprise.

JD Pantoja a fini par en parler davantage et a avoué que la grossesse de Kim était le résultat de leur réconciliation; quelque chose qui a fini par affliger le chanteur également.

Après cela, le couple a partagé avec leurs followers à travers une vidéo sur la chaîne YouTube de Kimberly Loaiza, la révélation du sexe de leur bébé; enfin, un petit avion a jeté de la poussière bleue à travers le ciel, signalant qu’un enfant entrerait dans leur vie, ou est probablement déjà arrivé!

Les Linduras et les Pantojitas ne perdront sûrement pas un instant à suivre leurs idoles pour savoir si le deuxième enfant de Kimberly Loaiza et Juan de Dios Pantoja est déjà arrivé dans ce monde.