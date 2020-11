Dans ces dates qui viennent de se terminer et pour être en phase avec le Jour des Morts, sûrement beaucoup ont vu le film de Noix de coco, de Disney.

Surmonter la gentillesse de Mama Coco est impossible, non? Cette grand-mère a été au cœur de tous les mexicains et plus encore maintenant qu'il s'avère qu'il y en a une vraie qui vit dans une ville du Michoacán.

Il s’agit de la dame María de la Salud Ramírez Caballero, qui vit dans le Ville magique de Santa Fé de la Laguna à Tzintzuntzan, Michoacán et n’a ni plus ni moins de 107 ans.

En 2018, un an après la première du film, grand-mère María a assuré que l’équipe du film était dans sa ville, ils l’ont approchée et l’ont prise en photo, donc elle et sa famille assurent que c’était l’inspiration pour les cinéastes de ‘Noix de coco’.

En outre, ils affirment que sa maison a également été capturée dans le film. Ils ont même mis une couverture à l'extérieur avec le message: " C'est la maison de Mama Coco ", alors ils ont depuis demandé aux producteurs de reconnaître qu'elle était la vraie 'Mama Coco'.

Actuellement, l’existence du ‘Mama Coco’ real continue de devenir viral, car sans aucun doute Mamie de 107 ans, qui regorge d’histoire, elle a atteint le cœur de millions de personnes dans le monde sous la forme d’un personnage animé.

