Disney Pixar devait s’impliquer étroitement dans les traditions du Jour des Morts célébré au Michoacán pour créer «Coco», le film qui a volé le cœur de millions de personnes à travers le monde. Mais si vous pensiez qu’il ne s’agissait que des coutumes et des lieux les plus emblématiques de la date, vous vous trompez car «Mama Coco» existe.

María Salud Ramírez Caballero est la vieille femme qui a inspiré le personnage; Sa maison est à Santa Fe de la Laguna, une ville de Purepecha qui est également montrée sur le film comme la maison de la famille Rivera, et il a 107 ans. Ici, nous partageons quelques photos de la vraie «Mama Coco».

Il s’avère que même la maison du film est la même que celle de María Salud Ramírez, née à est née le 16 septembre 1913 et malgré le fait qu’elle ait été malade pendant un certain temps, elle est actuellement en bonne santé et a pu fêter son 107e anniversaire en compagnie de ses plus proches parents.

L’année dernière, la vieille femme a reçu les habitants de Santa Fe de la Laguna chez elle, car ses voisins ont coopéré pour célébrer son anniversaire en grand et même une chorale d’enfants a chanté ses mañanitas. C’est parce que María Salud Ramírez est devenue célèbre dans sa communauté après le succès du film.

Cependant, les utilisateurs des réseaux sociaux considèrent que Disney Pixar s’est moqué de la situation économique de la famille en utilisant les traditions du Michoacán et en faisant de l’argent en montrant le visage de la vieille femme, qui continue de vivre dans la pauvreté, malgré le fait qu’elle en était une source. inspiration pour les créateurs.

Les cinéastes ont été inspirés après avoir entendu une légende Purépecha de l’île qui raconte que lorsqu’ils meurent, les âmes reviennent comme des papillons monarques au-dessus d’un lac enchanté vers l’île de Janitzio, et qu’il suffit “d’ouvrir le cœur” pour que lors de la traversée en bateau peut être vu. Cela rappelle le pont que Miguel et sa famille ont traversé pour rejoindre le monde souterrain. De même, la disposition des tombes dans le cimetière de la ville magique de Tzintzuntzan apparaît dans la bande.

Source: SDP