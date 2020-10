“Elle m’a branché”, Chumel Torres parle de Natalia Téllez | Réforme

Comment se fait-il que deux personnages célèbres de la télévision se soient croisés? Chumel Torres a avoué à quoi ressemblait la relation qu’il entretenait depuis quelques mois avec la belle Natalia Téllez, et a assuré qu’elle l’avait favorisée.

C’est dans l’émission de Yordi Rosado que Chumel Torres Il a avoué le temps où il était avec Natalia Téllez et a commencé par dire que c’était elle qui avait tout commencé, “Elle m’a lié”.

Malgré ces aveux, le chauffeur a souligné qu’il était tombé amoureux de Natalia Téllez au premier regard; cependant, un véritable rapprochement s’est produit jusqu’à trois ans après que la star de la télévision l’ait interviewé.

Cela peut vous intéresser: Celia Lora de Chumel Torres veut un enfant, sa proposition est prolongée

Chumel Torres assure que loin de «flirter» dans l’interview, c’était quelque peu inconfortable car ils parlaient d’un sujet dans lequel ils avaient des positions très différentes; Mais heureusement pour le chauffeur, ils ont finalement partagé leurs numéros de téléphone et ont accepté de partir.

Il ne fallut pas longtemps à Natalia et Chumel pour se revoir. Le célèbre a tenu une réunion dans un bar où Natalia Téllez était définitivement son invitée spéciale.

Chumel Torres a avoué que pour lui, il n’y avait plus de monde à cet endroit et que ses invités étaient à l’arrière-plan, car toute la nuit il n’a fait que parler avec la star de la télévision.

Le jeune homme irrévérencieux a révélé que c’était le beau chauffeur qui a finalement brisé la glace en lui demandant de lui donner un baiser.

Nous avons discuté pendant des heures jusqu’à ce qu’elle me dise “ maintenant donne-moi un bisou ”, je me suis toujours sentie comme insuffisante et j’ai dit “ non, bien sûr que cela ne se passe pas ” puis je l’ai embrassée au milieu du bar, a partagé l’hôte d’El Pulso de la República .

Il a assuré qu’un ami avait tenté de “briser sa bulle” en s’approchant de lui et en lui faisant remarquer que tout le monde enregistrait le moment spécial qu’il vivait avec Natalia Téllez; cependant, il a répondu qu’il s’en fichait parce qu’il embrassait la plus belle femme du monde.

Et il me dit «El Jiots», un de mes meilleurs amis, «hé bébé, tout le monde t’enregistre» et puis j’ai dit «tu crois que je m’en soucie? J’embrasse la plus belle fille de la planète », a-t-il avoué.

Apparemment là où il y avait du feu, des cendres restent, puisque Chumel Torres a assuré que sa relation avec Natalia Téllez est l’une des choses les plus merveilleuses qu’il ait vécues, même si cela n’a duré que quelques mois, et il n’a que des choses positives à parler de la belle conducteur.

José Manuel Torres Morales, plus connu sous le nom de “Chumibebé“Il a 38 ans et est originaire de Chihuahua. Chumel Torres s’est développé dans le domaine artistique en tant qu’hôte, humoriste et Youtuber.

C’est la personnalité irrévérencieuse et sa façon d’être franc sur ce qu’il dit qui a caractérisé le conducteur populaire qui devient fréquemment une tendance dans les réseaux sociaux en raison de cette situation.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

C’est en 2012 que Torres a commencé à se faire connaître, grâce à Twitter et à ses commentaires sur Andrés Manuel López Obrador. La notoriété de Chumibebé était si grande qu’il a été invité à travailler comme chroniqueur; mais plus tard, il a découvert que le public auquel il voulait s’adresser était des jeunes. C’est dans ce but que Chumel Torres et sa satire ont atteint YouTube.

Pour sa part, Natalia Tellez Elle est née du milieu artistique, car elle est la fille du peintre Guillermo Téllez et la sœur de l’écrivain Artemisa Téllez. Natalia faisait partie d’un énorme projet jeunesse à la télévision, Rebelde, où elle a donné vie à Karen; mais sa facette de chauffeur est celle qui lui a donné le plus de satisfaction.

Téllez a fait partie de programmes tels que Hoy, La Voz México et avait son propre programme sur TeleHit, actuellement il fait partie du programme à succès Netas Divinas.