Elle manque d’être un lapin, révèle la Country Star Dolly Parton | Instagram

La chanteuse Dolly Parton est en pourparlers pour faire une nouvelle séance photo pour le magazine Playboy afin de célébrer son 75e anniversaire, a rapporté Mirror.

L’année prochaine serait 43 ans depuis qu’elle a posé pour la première fois pour la couverture d’octobre du magazine, pour laquelle elle portait un costume de lapin noir.

Dans une conférence pour le programme des annonceurs Scott Mills et Chris Star dans Radio 5 Live, l’interprète a insisté sur le fait que pour accepter l’offre, il faudrait que ce soit une proposition de bon goût.

Oui je peux. Si quelque chose de bon est fait avec une très bonne interview à l’intérieur. Alors oui, on en a parlé », a commenté la star.

Parton a ajouté que ce serait une bonne idée de faire partie d’une nouvelle couverture de Playboy pour son 75e anniversaire, qu’il fêtera en janvier de l’année prochaine.

La célébrité a récemment sorti son album “A Holly Dolly Christmas”, qui est son album studio et son troisième projet musical de Noël; Il apparaîtra dans le prochain film de Noël Netflix Chrtismas On the Square, sur lequel plus de détails n’ont pas encore été révélés.

La légende de la musique country elle-même née le 19 janvier 1946, a rappelé dans une interview pour l’émission Radio 5 Live cette occasion où elle posait pour la première et unique fois pour le célèbre magazine et qu’en 2020 elle serait prête à le refaire. faire.

Avec une longue histoire qui la précède, Dolly Parton n’a pas encore exprimé l’idée d’arrêter sa carrière à un moment donné et y est même toujours active et comment elle montre sa dernière sortie, elle a également confirmé un nouveau projet du bras de Netflix.

Jusqu’à présent, la chanteuse n’a pas révélé plus de détails sur sa prochaine session dans le magazine, cependant, elle a indiqué qu’elle pourrait utiliser le même costume avec lequel elle avait effectué la session à ce moment-là en 1978, car selon la chanteuse elle-même, elle a toujours très bonne figure grâce aux opérations esthétiques auxquelles elle a subi, a déclaré la même chanteuse, selon diverses sources.

C’est lors d’un entretien passé avec le programme de 60 minutes, où la star Dolly Parton s’est ouverte sur ses retouches esthétiques, à propos desquelles elle a admis se sentir très à l’aise avec l’apparence “caricaturale” que ses pas dans la salle d’opération lui ont accordée, elle a également réitéré que malgré son âge se sent jeune et il n’a pas encore l’intention de mettre fin à sa carrière artistique.

L’interprète de tubes comme “Jolene”, “Islands in the Streams”, “I Will Always Love You”, “Rocki´n Years”, parmi tant d’autres qui rejoint la liste des personnalités qui ont apporté sa vie à l’écran via l’un des géants de la plateforme, Netflix, l’un des leaders des services de streaming.

“Dolly Parton: Chords of the Heart” a dépeint l’histoire d’une des grandes personnalités du genre de musique country de ces derniers temps.

La production est sortie en 2019 et en huit chapitres, elle incarne l’anthologie de “Dollyverso” (univers) comme elle l’appelle.

La chanteuse, productrice, actrice, écrivaine et philanthrope, Dolly Rebeca Parton est née à Sevierville, Tennessee, États-Unis, sa carrière est reconnue depuis quatre décennies pour sa capacité d’innovation dans la musique notamment entre 1970 et 1980, sa voix particulière l’a conduite d’être reconnue comme “la reine du pays”.