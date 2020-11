Elle montre sa silhouette de Kendall Jenner en séance pour Calvin Klein. Fabuleux! | AP

Le modèle Kendall Jenner Il joue dans l’une des meilleures photographies où sa silhouette vraiment incroyable ressemble, laissant très, très peu à l’imagination de ses disciples, qui ont bien sûr été sans voix.

Nul doute que Kendall Jenner est la porteuse de l’un des corps les plus fabuleux du show business et un bon point pour tout le monde est qu’elle n’hésite pas à le montrer chaque fois qu’elle le peut.

La célébrité des podiums a montré sa silhouette élancée lors d’une séance photo pour l’une des nombreuses lignes auxquelles elle a participé pour la marque de Calvin Klein.

Kendall, 25 ans, porte un fond de teint à peine perceptible et garde ses lèvres et ses yeux sans peinture, ses cheveux sont séparés par une ligne tout en les tenant à deux mains.

Tandis que le lenc3ria caractéristique de la marque aux couleurs blanc et rouge posant allongé dans un fauteuil permettant d’apprécier pleinement sa silhouette.

De cette façon, le modèle américain Kendall Jenner orne la campagne de sa personnalité et les photos partagées sur le réseau social Instagram ont déjà fait le tour du monde.

Il ne fait aucun doute que les collaborations de la sœur cadette du Kardashian avec cette marque ont toujours été complètement incroyables et cette fois, cela n’a pas fait exception.

Comme prévu, cette publication est devenue virale depuis qu’elle a été partagée en octobre de l’année dernière et jusqu’à présent, elle compte plus de 3,5 millions de likes et d’innombrables commentaires de ses millions d’abonnés sur votre compte officiel.

Kendall Jenner utilise son compte Instagram officiel pour partager certaines de ses activités ou les campagnes publicitaires auxquelles elle participe et, comme vous vous en souviendrez, le mannequin est l’image de la prestigieuse marque depuis plusieurs années.

Cliquez ici pour voir la photo de Kendall Jenner.

D’un autre côté, il y a quelque temps, Kendall Jenner a déplacé ses millions d’adeptes après l’avoir vue porter un maillot de bain deux pièces avec un imprimé animalier et dans cette publication, le beau mannequin international ressemblait à un félin audacieux, mystérieux et délicat. surtout tenace.

Comme vous vous en souvenez peut-être, la sœur aînée de Kylie Jenner a commencé sa carrière de mannequin à un très jeune âge, en 2009, alors qu’elle n’avait que 14 ans, cela avait été l’un de ses plus grands rêves et grâce à son dévouement, elle a réussi à le rendre excellent. .

En fait, selon le magazine Forbes, la jolie Kendall C’est le modèle le mieux payé au monde et ces données sont connues depuis 2017.

Au début, Kendall a commencé à travailler sur des campagnes pour différents magasins de vêtements, puis elle s’est aventurée comme mannequin et aujourd’hui elle mène de grandes campagnes pour des entreprises de renommée internationale, comme prévu, elle est immédiatement devenue une célébrité sur les podiums.

Et c’est ainsi que désormais chacune de ses publications sur les réseaux sociaux est pratiquement synonyme de fortes entrées d’argent, du fait des entreprises qu’il y promeut.

En revanche, être l’une des plus grandes familles n’est pas toujours facile et le clan Kardashian le sait mieux que quiconque, heureusement, la paix semble régner dans le cercle depuis que Kendall et Kylie Jenner ont finalement fait les passes.

Kylie et Kendall Ils étaient restés à l’écart pendant un mois, période pendant laquelle ils ne se sont même pas parlé, comme cela avait été annoncé, cependant, maintenant les influenceurs populaires ont laissé leurs différends derrière eux et tout semble être revenu à la normale.

