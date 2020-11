Elle n’a pas hérité de la voix de son père, Celia Lora chante dans Todos Quieren Fama | INSTAGRAM

La belle mannequin, actrice et désormais animatrice, Celia Lora vient de commencer sa participation à l’émission de télévision Azteca Todos Quieren Fama, animée par Roger González et dans laquelle on peut la voir participer à cette semaine des célébrités.

Tout le monde veut une part du gâteau que la célèbre fille du chanteur d’El Tri a Alex LoraEh bien, tous les programmes auxquels il participe pour attirer beaucoup d’attention et augmenter le nombre de téléspectateurs.

Cette fois, il a dû interpréter la chanson “Mío”, une chanson chantée à l’origine par Paulina Rubio, qui a d’ailleurs été un grand succès dans ses années, étant une participation quelque peu controversée, ceci grâce au fait que cela montre qu’il n’a pas hérité du talent de son père pour le chant, car malgré son départ avec toute l’attitude et l’énergie, il en a laissé beaucoup les gens attendent un peu plus d’elle, même si elle a encouragé les personnes présentes.

Devenue la “Golden Girl”, Celia Lora est apparue sans chaussures marchant et dansant autour de la scène, mais avec sa voix tout faux, essayant de convaincre les juges, Liliana Arriaga “La Chupitos”, Zelma Cherem “Curvi Zelma” et Memo Martínez , y parvenir grâce à son attitude qu’ils considèrent comme le plus important.

Ce concours a la participation d’autres stars du divertissement célèbres telles que la Bebeshita », Osiris Orozco (de Master Chef), Germán Valdés, María Rebeca et Jahir Ocampo, qui ont également fait leurs efforts, bien qu’ils n’aient pas eu les résultats qu’ils auraient souhaité.

Après être montée sur scène pieds nus, énergique et surtout avec ce grand charisme qui la caractérise, Celia Lora a montré que bien qu’elle n’ait pas hérité du talent de chanter de son père ou de sa voix, elle a hérité de sa grande attitude pour vivre la vie, étant actuellement l’un des influenceurs avec la plus grande création de divertissement au Mexique et en Amérique latine.

Beaucoup ont critiqué sa participation pour ne pas avoir très bien chanté, car étant la fille d’un rocker aussi célèbre, ils s’attendaient à une voix de la plus entonnée et de la qualité, même si elle a fini par surprendre par son attitude positive face à l’adversité qu’elle a également oublié certaines parties. De la chanson qu’il a chantée

Malgré les remerciements, des millions de personnes aiment la regarder dans l’un de ses programmes tels que Acapulco Shore ou les plus récents tels que El Consultorio del Amor avec Celia Lora, où elle nous parle beaucoup de divers sujets, recevant des questions et des anecdotes de ses fans.

C’est ainsi qu’avec sa grande personnalité, Celia Lora a été en charge de dominer les réseaux sociaux et même d’aider de nombreuses entreprises à travers ses histoires, dans lesquelles elle fait la promotion des produits qu’elle reçoit d’elles, quelque chose que vous faites sans facturer un seul peso. si vous recevez suffisamment de produits cadeaux.

Celia Lora continuera à faire partie du divertissement latin, donc nous pouvons sûrement continuer à l’observer dans divers programmes.En fait, elle a également une chaîne YouTube où elle télécharge des vidéos à chaque fois qu’elle en a l’occasion car elle est une fille assez occupée.

En fait, il y a quelques semaines, il participait à une émission de téléréalité appelant à l’expérimentation fin octobre abordant le thème de l’Halloween pour toujours avoir des centaines de milliers de personnes qui ont acheté leur billet d’accès pour pouvoir l’observer en entier.

La belle Lora dispose également d’une page de contenu exclusive à laquelle elle nous invite fréquemment, car là à travers un abonnement elle nous propose un contenu personnalisé et plus distingué, quelque chose à ne pas manquer.