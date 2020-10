Elle ne porte rien en dessous, Kendall Jenner modelée avec une robe élégante | INSTAGRAM

Célèbre mannequin et mondaine, Kendall Jenner, est l’une des sœurs Kardashian-Jenner Les naturels les plus beaux et les plus élégants de tous, également considérés comme l’un des meilleurs à modeler, alors cette fois, elle l’a montré avec une très belle robe qui mettait ses longues jambes sous leur meilleur jour.

C’est vrai, c’est une photo que vous avez placée sur votre Instagram officiel Il y a quelques semaines, juste avant l’interdiction des rassemblements de masse, comme l’événement mode auquel Kendall Jenner a participé et où elle utilisait une robe avec un décolleté haut sur les jambes, elle a donc fini par enseigner cela. il ne portait rien en dessous.

La photographie a atteint 4 millions 700 mille likes, ayant une grande portée et un goût pour les fans de la belle jeune, qui s’exhibe au maximum en marchant comme elle seule sait faire, légère comme une plume et d’une élégance totale.

La publication se compose de deux photos et d’une vidéo dans laquelle on peut observer en détail les chaussures et la robe qu’elle portait à cette occasion, l’une des plus intéressantes et surtout attrayantes, est utilisée ces dernières années, car à ce jour, elle continue d’être beaucoup et partagés par les internautes qui apprécient vraiment la grande beauté de la fille et son style, consommant tout le divertissement qu’elle nous offre.

Kendall Jenner a une bonne allure pour marcher, alors elle brillera sûrement et marquera sérieusement beaucoup sur le tapis rouge car comme nous le savons tous ces événements ont une arrivée dans laquelle des photographes professionnels prennent leur envol et prennent des photos de ceux qui sont les mieux habillés. Avec Kendall Jenner venant en premier, bien sûr.

Récemment on a vu quelques vidéos de Kendall dans lesquelles elle apparaît en train de marcher, on pourrait dire qu’elle est très douée pour la marche, mais grâce aux excellentes photos qu’elle réalise, il vaut peut-être mieux poser devant la caméra, sans toutefois nuire à son talent sur les podiums.

Dernièrement, Kendall a profité de son temps libre avec ses sœurs, nous avons donc pu voir de nombreuses vidéos dans lesquelles elles sont à l’abri à la maison et ne sortent que pour ce qui est nécessaire, car nous savons que la situation mondiale les a toutes affectées, même cette célèbre famille. , qui est sur le point de lancer l’une de ses dernières saisons de sa série Keeping up with the Kardashians.

En fait, dans un chapitre de ce programme, nous avons pu voir que Kendall a quelques problèmes à la maison avec Kylie Jenner, sa belle et aussi célèbre sœur, qui emprunte parfois des tenues à ses autres sœurs que Kendall avait déjà mises de côté auparavant et génère beaucoup de discussions. .

C’est précisément le cas qu’il a souligné il y a quelques jours dans l’aperçu de l’un des nouveaux épisodes de la série, afin que nous puissions voir que tout n’est pas mon amour et ma célébrité mais qu’ils ont aussi des situations quotidiennes qui nous rappellent qu’ils sont des gens comme tout le monde est entièrement dévoué et s’efforce d’être le meilleur de l’industrie de la mode et du maquillage.

Les sœurs Kardashian sont l’un des modèles les plus réussis au monde, alors elles ont cherché à se joindre, il s’agissait de Kendall Jenner et Kylie, faisant l’une des plus grandes collaborations avec Kylie Cosmetics, qui a jusqu’à présent eu beaucoup de succès, nous vous recommandons donc de la vérifier. .