Elle ne veut pas de voyants, Karol G ne couvre son corps qu'avec un ours en peluche

Fraîche et légère était la façon de poser de Karol G pour le plus grand plaisir de ses followers, la Colombienne passe son temps libre à gâter ses admirateurs les plus fervents, partageant des images qui font délirer tout le monde.

Son grand talent et sa personnalité charismatique particulière se combinent pour faire de Karol G, le fidèle représentant de la musique urbaineGrâce à des thèmes qui infectent et restent dans la mémoire de ses millions de fans, qui se délectent également de gros avec chacune des publications de la chanteuse née à Medellín.

Actuellement son nouveau single “Bichota”, s’apprête à ajouter bien d’autres succès en devenant la chanson la plus écoutée du moment, à travers les différentes plateformes musicales existantes.

Cette grande renommée qu’elle a en ce moment est due à l’énorme soutien qu’elle obtient à travers ses réseaux sociaux, où ses plus de 37 millions de followers réagissent à chacune des publications que l’artiste réalise.

Comme ce dernier, où la s3xy colombienne de son compte officiel Instagram, Il est tombé amoureux de ses fans avec une galerie photo dans laquelle il s’est montré d’une manière super sensuelle et totalement naturelle.

De l’intérieur de son luxueux dressing, la chanteuse a enlevé tous ses vêtements et a posé, d’abord, sur le dos tenant une serviette blanche, tout en révélant son visage avec de grandes lunettes de type visière dans un ton bleu électrique qui se marie très bien avec elle. Des cheveux d’un bleu turquoise intense qui tombent sur son dos découvert, quel divertissement.

Un très joli détail de la part de la Colombienne est que, bien qu’elle soit la protagoniste des photos candides, sur la porte de l’élégant placard, vous pouvez clairement voir une compilation de photographies imprimées romantiques d’elle avec son partenaire sentimental Anuel AA, où les deux ils posent très amoureux et heureux.

Dans une deuxième image, Karol G se voyait dos à la caméra, révélant plus de détails sur sa loge, ses différents vêtements de couleurs vives et frappantes accrochés au bas de l’image, et on le voit très confortablement assis au centre. un ours en peluche géant dans une teinte marron clair.

Ce petit grand ami était le même qu’il a utilisé pour son troisième cliché, la dernière carte postale où Karol déborde de sensualité et a pris de manière provocante son jouet à fourrure pour cacher ses charmes avant, faisant fondre ses fans en gros, révélant légèrement vos sous-vêtements en blanc, à la recherche spectaculaire.

Une partie de son visage, une de ses mains avec une manucure XL en vert phosphorescent et ses courbes prononcées détaillant un bikini en fine dentelle blanche, était la seule chose que l’on pouvait voir derrière sa peluche géante.

Les fans de la superstar du reggaeton ont immédiatement réagi aux photographies enflammées, la laissant avec des milliers de compliments axés sur sa beauté colombienne inégalée.

Karol G célèbre ses succès et une année pleine de travail qui a abouti à la production de nouvelles chansons qui totalisent des millions de reproductions dans de nombreux coins du monde sur différentes plateformes, remplissant la carrière artistique du reggaeton de reconnaissance.

Le succès de la chanson “Tusa” lui a valu que son nom soit connu dans des pays comme le Japon, l’Australie, l’Inde et la Thaïlande, pays dans lesquels ce rythme renommé, le fameux reggaeton s’est fait entendre jusqu’à ce qu’il se positionne au numéro 3 mondial, ce qui en fait chanson en un phénomène musical total à travers le monde.