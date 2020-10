Au cours de l’épisode de Saturday Night Live de ce week-end, HER a montré son soutien au mouvement #EndSARS, une campagne pour mettre fin aux brutalités policières au Nigeria. Alors qu’elle chantait son nouveau single «Hold On», les chanteurs et les membres du groupe de la chanteuse de R&B portaient des chemises avec le hashtag. ELLE, de son vrai nom Gabi Wilson, a utilisé sa musique pour prendre position sur d’autres questions, notamment avec son single d’été “I Can’t Breathe”.

La campagne #EndSARS appelle le gouvernement nigérian à fermer le groupe de travail de l’Escouade spéciale anti-vols (SRAS). Les manifestations dans le pays sont à la hausse, accusant l’équipe de brutalité, d’extorsion et de harcèlement, selon NBC News. Les manifestations ont attiré l’attention du monde entier après une vidéo montrant des membres de l’équipe tirant sur un homme dans l’État de Delta. Des témoins ont également affirmé que des soldats avaient tiré sur des manifestations qui s’étaient rassemblées à Lagos. Le gouverneur de l’État de Lagos, Babajide Sanwo-Olu, a confirmé qu’une personne avait été tuée, mais a déclaré qu’il s’agissait d’un incident isolé et n’a pas précisé si le défunt était un manifestant.

Selon Amnesty International, 12 manifestants pacifiques ont été tués lors des manifestations à Lagos le 20 octobre. Osai Ojigho, directeur national d’Amnesty International Nigéria, a qualifié les fusillades d ‘”exécutions extrajudiciaires” et a appelé à une enquête. “Les autorités doivent garantir l’accès à la justice et à des recours efficaces pour les victimes et leurs familles”, a-t-il déclaré.

HER n’est pas la première musicienne à sensibiliser le public au mouvement #EndSARS. La chanteuse Rihanna a montré son soutien dans un tweet du 20 octobre. «Je ne peux pas attendre de voir cette torture et cette brutalisation qui continuent d’affecter les nations de notre planète», a écrit Rihanna. «C’est une telle trahison envers les citoyens, les personnes qui ont été mises en place pour protéger sont celles qui ont le plus peur d’être assassinées! Mon cœur est brisé pour l’homme nigérian !! C’est insupportable à regarder! Je suis tellement fier de votre force et ne pas abandonner le combat pour ce qui est juste! “

HER, 23 ans, a également protesté contre la brutalité policière à la maison avec sa chanson “I Can’t Breathe”, publiée quelques jours seulement après la mort de George Floyd en garde à vue à Minneapolis fin mai. La vidéo de la chanson a remporté le prix Video for Good aux MTV Video Music Awards 2020. Quand elle a interprété pour la première fois la chanson de la série de concerts iHeartRadio Living Room, ELLE a déclaré qu’il n’était pas difficile d’écrire les paroles de la chanson car elles “provenaient d’une conversation sur ce qui se passe actuellement, ce qui se passe et le changement que nous devons voir. . ” La musique est “puissante quand il s’agit de changement et de guérison et c’est pourquoi j’ai écrit cette chanson, pour marquer l’histoire”, a-t-elle déclaré en juin. “Et j’espère que cette chanson fera ça.”