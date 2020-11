Elle se maquille et est jolie, Mia Khalifa pose pour une marque de chaussures | INSTAGRAM

Normalement, nous avons l’habitude de voir la célèbre ancienne actrice de films pour adultes, Mia Khalifa, sans maquillage, quelque chose de très distinctif chez elle, même à partir de ses vidéos pour lesquelles elle est devenue si célèbre.

Cependant, cette fois, il semble qu’elle ait été embauchée par certains entreprise de chaussures de poser pour sa marque, elle a donc décidé de se maquiller et d’être jolie pour porter également un ensemble audacieux de lingerie blanche, avec laquelle elle a laissé ses attributs assez exposés et ses fans plus qu’heureux.

Ceci est une photographie placée dans Twitter, dans laquelle nous pouvons voir que Mia Khalifa a peint ses lèvres en rouge et ses paupières avec des ombres pour correspondre aux chaussures rouges dont elles faisaient la promotion en même temps que sa jolie tenue blanche mettait en valeur ses charmes de gros.

Comme nous le savons, l’actrice a un chiffre incroyable plein de courbes et surtout une certitude qui la caractérise, son regard a donc également réussi à conquérir certains qui l’ont réalisé.

Tout n’est pas visible mais elle sait que la personnalité et le charisme sont très importants pour générer une attirance pour le public, ce qu’elle a mis en pratique depuis qu’elle s’est retirée de ce médium de divertissement, auquel elle ne veut plus jamais participer. plus.

Comme nous le savons, elle est à la retraite de l’industrie et n’envisage pas de revenir, en fait il y a quelques semaines nous avons pu la voir dans des interviews où elle a parlé de son expérience, nous disant que c’était quelque chose de très négatif et qu’elle aimerait l’oublier, même si les internautes ne la laissent pas chercher à lui rappeler. dans chaque message qu’il fait.

Il est également important de dire que bien qu’elle ne veuille pas être liée à ce type de contenu, Mía Khalifa n’a pas cessé de se comporter avec un ton un peu élevé portant des vêtements très provocants et bien sûr montrant beaucoup de peau, étant l’une des raisons pour lesquelles le Les internautes réfléchissent à ce que vous pouvez continuer à leur dire sur leur passé.

Mia Khalifa profitait de toute cette controverse et de cette renommée pour la monétiser en ouvrant sa page de contenu exclusif, où elle nous promet des photos et des vidéos personnalisées encore bien meilleures que celles que l’on peut voir sur son Instagram.

Sur cette page, ses fans ont aussi l’opportunité de lui envoyer des messages et elle a même révélé certains de ceux qu’elle a reçus, je me sens un peu impoli avec lequel elle leur répond aussi de la même manière.

Il y a une relation d’amour-haine entre Internet et la célèbre actrice et mannequin, qui se consacre désormais également à être commentatrice et même cuisinière, met en pratique ses autres compétences, que nous nous connaissions mais qui semblent être sa grande loisir.

Ces histoires partagent un peu plus sur sa vie personnelle ainsi que des promotions pour les marques qui nous représentent, comme il y a quelques jours, il nous a dit qu’il travaillait pour une marque de apos3stas, il nous a donc recommandé de visiter cette page et de lui en donner un peu plus. d’excitation aux matchs sportifs qui se déroulent aux États-Unis.