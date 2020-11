Elle se sent comme une reine, Karol G est belle et s’exprime profondément | INSTAGRAM

Au milieu des rumeurs et de tout ce qui se passe autour de Karol G, la belle chanteuse colombienne a décidé de s’exprimer profondément sur ce qu’elle ressent à propos de sa carrière et de sa vie aujourd’hui.

Cela a été fait via son compte officiel Instagram où elle a écrit une belle réflexion sur ce qu’elle pensait lorsqu’elle était enfant et qu’elle voyait des artistes à la télévision.

Karol raconte comment elle rêvait de devenir grand sur la musique et il a même écrit une fois que son rêve était d’arriver comme une princesse sur un tapis rouge et de se sentir comme une princesse.

Cependant, actuellement, cela était accompli et bien au-delà de ce qui était déjà imaginé, car cela ressemblait à un tout Reine avec la robe de ses rêves et bien sûr une présentation magique pleine de femmes talentueuses et elle ne pouvait pas manquer son grand succès Tusa, qui a marqué une génération.

Grâce à cela, Karol G nous invite à rêver en grand pendant que nous regardons la télévision, à aimer le processus qui est l’expérience qui nous aidera à réaliser tous nos rêves et objectifs, cela nous invite aussi à prendre des risques; puisque l’avenir est le nôtre et les opinions des autres n’ont pas d’importance tant que nous faisons ce qui nous rend heureux.

Tout cela est écrit dans un beau texte que nous vous invitons à lire dans sa dernière publication sur son Instagram officiel, où il nous remercie également beaucoup pour tout le soutien qu’il a reçu de ses fans tout au long de sa carrière, ce qui est maintenant le cas. réussi.

Avec le texte, nous pouvons également apprécier une photo de sa présentation, dans laquelle elle se sentait si bien et portait une blouse ornée et un pantalon avec de nombreux détails roses, avec lesquels elle est très belle et surtout habilitée, car elle est une de chanteuses qui représentent le pouvoir qu’elle a et maintenant beaucoup plus avec son grand succès bichota avec lequel elle entre dans l’histoire ainsi qu’avec son excellent travail depuis ses débuts.

Comme d’habitude, les clichés de Karol G ont fait monter la température dans les réseaux où des milliers de personnes étaient ravies de sa beauté naturelle, d’autant plus qu’elle portait encore ses cheveux naturels et non les bleus qu’elle porte maintenant.

Rappelons-nous que ce changement de look que Karol G a fait, a fasciné et enchanté des milliers d’internautes, ainsi que ses fervents followers sur son compte Instagram officiel, qui n’arrêtent pas de flirter avec lui dans la zone de commentaire, et on ne peut pas imaginer comment Votre boîte de réception de messages privés doit être pleine, tout cela grâce à votre imposant et naturel s3nsual1dad.

La célèbre artiste musicale, nous étions assez habitués à ses cheveux dans des tons bruns foncés et clairs, mais, cette fois, Karol G a décidé de donner une touche totalement inattendue à la couleur, et l’a teinte en bleu, ce qui en fait un complément parfait à sa tenue.

Un autre sujet assez important à mentionner est Anuel AA, le partenaire de Karol, qui est devenu synonyme de succès, de dévouement et l’une des plus grandes célébrités de la musique reggaeton et du piège latin, cependant, il semble qu’il partira bientôt. Si tel est le cas, il semble qu’il ait annoncé qu’il se retirait de la musique.

Le chanteur de 28 ans a partagé une vidéo sur les réseaux sociaux où il a interprété une chanson, une d’Eminem, mais dans sa version, il la dédie à son petit fils, avec elle, il annonce censément sa retraite de la musique, car D’après les paroles de la mélodie, il a beaucoup négligé son fils, qui affirme même qu’il pense plus à ses partisans qu’à lui.

Beaucoup le rapportent à la prétendue rupture avec Karol G., cependant, nous ne pouvons qu’attendre de voir ce qui se passe et s’il y a une déclaration à ce sujet.