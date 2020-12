Serait l’une des premières, la reine Elizabeth à recevoir un vaccin de Pfizer | .

Il est apparu ces derniers jours que la reine Elizabeth II sera l’une des premières personnes à recevoir le vaccin que les laboratoires Pfizer ont commencé à appliquer au Royaume-Uni. La mesure a été imposée afin de donner la priorité aux personnes âgées, de sorte que le monarque fait partie de ceux qui appartiennent le plus à ce groupe vulnérable.

Ce qui précède, a été annoncé par les médias locaux dimanche dernier, le Reine Isabel À 94 ans, il est l’un des plus anciens membres de la monarchie britannique, à 94 ans, donc dans les semaines à venir, il recevrait le vaccin.

Le nouveau médicament Pfizer-BioNTech, vient de recevoir le feu vert des autorités britanniques et a même lancé les premières candidatures, c’était une femme du Royaume-Uni, la première volontaire.

Désormais, la souveraine et son mari Felipe, 99 ans, seraient les prochains sur la liste de ceux qui devraient être vaccinés, selon le Sunday Times, «à cause de leur âge et non à cause d’un traitement préférentiel».

En revanche, ils soulignent que cela contribuera à «inciter plus de gens à l’appliquer» et que certains militants anti-vaccin «sèment la peur dans la population».

Même un journal britannique a révélé que “diverses personnalités du Royaume-Uni se sont publiquement engagées à se faire vacciner pour soutenir cette campagne”.

Il convient de mentionner que le porte-parole du palais de Buckingham a choisi de ne pas révéler de détails ni de commenter la question, en raison de la nature personnelle des décisions qui sont discrètement gérées par la royauté, soulignent-ils.

De la même manière, l’ordre dans lequel ces doses seront fournies dans différents secteurs de la population a été décrit.

Principalement les maisons de retraite et le personnel de ces centres sont en premier lieu, après eux, des personnes de 80 ans, des agents de santé et des soignants qui sont en première ligne face à cette condition.

Cela s’étendra aux personnes âgées ou extrêmement vulnérables cliniquement et au reste de la population selon les âges.

“La première femme à recevoir le vaccin au Royaume-Uni”.

Margaret Keenan est devenue la première femme de 91 ans à recevoir la dose peu après 6h30 du matin dans un hôpital de Coventry dans le centre de l’Angleterre, ont-ils rapporté.

La patiente elle-même s’est dite très favorisée.

Je me sens très privilégiée d’être la première personne à se faire vacciner contre le covid-19, c’est le meilleur cadeau d’anniversaire à l’avance que j’aurais pu espérer, a-t-elle déclaré sous les flashs des photographes et entourée de caméras de télévision.

Il est à noter que Margaret aurait été isolée depuis le début de la pandémie en mars et qu’aujourd’hui, grâce au vaccin, elle se sentira plus protégée même si elle doit encore subir une deuxième dose dans 21 jours.

Je peux envisager de passer du temps avec ma famille et mes amis en cette nouvelle année, a-t-elle exprimé très heureuse comme le rapporte le média Press Association.

Le moment a été capturé à travers les images d’une vidéo publiée par University Magazine, via ce lien.

Royaume-Uni, premier pays occidental à approuver le vaccin

Le vaccin Pfizer / BioNTech, dont les 800 000 premières doses sont arrivées de ses laboratoires de fabrication en Belgique ces derniers jours, a d’abord été distribué à seulement 50 hôpitaux.

De même, il a également reçu de vives critiques, en particulier de la part d’Anthony Fausci, le principal épidémiologiste des États-Unis qui a été le premier à dénoncer ce qu’il a appelé l’approbation accélérée.

Ils se sont vraiment précipités avec cette approbation, a déclaré le directeur de l’Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses à CBS News.

Selon Fausci, les Britanniques “ont juste pris les données de la société Pfizer et au lieu de les analyser attentivement, ils ont dit:” D’accord, passons, c’est tout et ils l’ont accepté “, at-il dit.

Le Royaume-Uni est l’un des pays d’Europe qui a été le plus durement touché par la pandémie avec plus de 61 400 décès confirmés.