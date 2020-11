Les amateurs de Porsche, l’humoriste Ellen de Generes et sa partenaire, Portia Di Rossi, se sont arrêtées pour inspecter le classique 911 RSR de 1973 qui est en vente à «Montecito Customs» à Santa Barbara, Californie, pour 115 000 $.

Il y a moins d’une semaine, au même endroit et regardant la même voiture, l’acteur Orlando Bloom a été photographié en train de braver la pluie pour voir la bête verte, prendre des photos et parler au propriétaire avant de partir dans son SUV Porsche Cayenne, qui fait croire que c’est un modèle convoité qui se retrouvera bientôt entre les mains de l’une des deux célébrités.

Cette voiture, telle que décrite par son constructeur, Porsche, a une longueur: 4557 mm (sans lèvre de spoiler avant, spoiler arrière ou diffuseur), un moteur boxer six cylindres refroidi par eau, à injection directe d’essence et dispose d’un accélérateur électronique et limiteur de puissance.

En plus d’une transmission très attractive, avec une boîte de vitesses séquentielle à 6 rapports, en termes de freins, il dispose de 2 circuits de freinage indépendants pour les essieux avant et arrière, réglables au moyen d’un répartiteur de frein et d’un système électrique à la pointe de la technologie. .

Il est bien connu que l’acteur est également un grand fan du constructeur allemand avec deux dans sa collection, où Portia et Ellen ont été vues dans plusieurs modèles différents au fil des ans.

Qui remportera l’offre pour cette Porsche?