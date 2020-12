Ellen DeGeneres n’est plus en quarantaine suite à son diagnostic de COVID-19. L’animatrice du talk-show a révélé le 10 décembre qu’elle avait été testée positive pour le coronavirus. Au moment de son annonce, DeGeneres a informé ses fans qu’elle «se sentait bien» et que quiconque avait été en contact avec elle avait été prévenu. Son retour est prévu après les vacances.

Environ dix jours après avoir partagé la nouvelle, il semble que DeGeneres est sur le point d’être enfermé loin du reste du monde. Le Daily Mail a pris quelques photos d’elle sortant faire des courses pendant le week-end et a déclaré que l’animateur populaire les avait informés qu’elle se sentait «bien» et que c’était très chanceux d’être dans sa situation. Après tout, elle avait déjà informé ses abonnés des luttes qu’elle traversait avec divers symptômes apparaissant après son diagnostic.

Parmi ceux qui lui causaient le plus de problèmes, il y avait les graves maux de dos. Elle a appelé cela «atroce» et c’était quelque chose dont elle n’était pas au courant à l’avance. DeGeneres a ajouté que d’autres personnes à qui elle avait parlé et qui avaient été testées positives avaient également mentionné que les maux de dos étaient l’un des symptômes les plus éprouvants. Cette même vidéo qu’elle a postée l’a vue dire qu’elle se sentait mieux malgré le mal de dos alors qu’elle remerciait tous ses fans pour les vœux qu’ils avaient envoyés après avoir appris son infection.

En plus de proposer COVID-19, 2020 a vraiment été une année difficile pour DeGeneres. Au début de l’année, elle l’a trouvée avec son émission au milieu d’un scandale alors que les employés commençaient à se plaindre d’un «lieu de travail toxique» alors que de plus en plus d’histoires commençaient à apparaître, certaines provenant de sources crédibles et d’autres anonymes, à propos de ce qui se passait dans les coulisses du Ellen DeGeneres Show. Même dès ce mois-ci, Buzzfeed a publié un article sur DeGeneres luttant pour gagner des annonceurs et des réservations en raison des rapports de harcèlement sexuel et de l’environnement de travail. Bien que plus tard contesté par les membres du personnel, l’article a spécifiquement souligné la promotion toujours populaire des 12 jours de cadeaux qui se déroule dans l’émission en décembre et la façon dont la société avait du mal à gagner des sponsors. DeGeneres a dû interrompre la promotion en raison de son diagnostic positif.