Neuf jours seulement après qu’Ellen DeGeneres a révélé qu’elle avait été testée positive pour COVID-19, l’animatrice de l’émission de jour a été repérée et sur le point d’acheter des voitures à Montecito samedi sur des photos obtenues par le Daily Mail. L’animateur du Ellen DeGeneres Show semblait avoir acheté une voiture classique juste à temps pour les vacances, parcourant les douanes de Montecito avant de repartir avec un arc rouge sur le capot de l’une des voitures.

DeGeneres portait un masque pendant la majeure partie de son voyage, mais a retiré son masque temporairement alors que d’autres personnes n’étaient pas là, haussant les sourcils en raison de son diagnostic de COVID. «Je me sens bien», dit DeGeneres dans une vidéo filmée par des paparazzi. “C’est différent pour tout le monde, et j’ai eu beaucoup de chance. Je suis donc très, très béni et très reconnaissant d’avoir pu le dépasser.”

Mardi après-midi, un représentant de la star a déclaré au Los Angeles Times que la comédienne avait terminé sa mise en quarantaine avant de quitter son domicile ce week-end, bien que les Centers for Disease Control and Prevention recommandent aux patients COVID-19 de ne rompre l’isolement qu’au moins 10 jours après leurs symptômes apparaissent, et seulement si leur fièvre a disparu depuis au moins 24 heures et qu’ils se sentent généralement mieux.

DeGeneres a révélé le 10 décembre qu’elle avait contracté le coronavirus. «Je veux que vous sachiez tous que j’ai été testé positif pour Covid-19», a écrit DeGeneres dans un message sur les réseaux sociaux. “Heureusement, je me sens bien en ce moment. Quiconque a été en contact étroit avec moi a été averti, et je respecte toutes les directives du CDC. Je vous reverrai tous après les vacances. Veuillez rester en bonne santé et en sécurité. “

Peu de temps avant son expédition shopping, DeGeneres a partagé le 18 décembre “une petite mise à jour” sur sa santé avec des amis, remerciant ses fans et amis pour leur amour et leur soutien tout en jouant à des jeux à la maison avec sa femme, l’actrice de Arrested Development, Portia de Rossi. “Je me sens à 100%. Je me sens vraiment bien”, a déclaré DeGeneres dans la vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. “Une chose qu’ils ne vous disent pas, c’est que vous avez en quelque sorte un mal de dos atroce. … Qui sait? Comment cela se fait-il? Mal de dos – mauvais.”

Cela a été une année difficile pour DeGeneres, dont l’émission faisait l’objet d’une enquête au cours de l’été après qu’un rapport accablant a fait surface selon laquelle elle aurait favorisé un environnement de travail toxique. À la suite de l’enquête, trois grands producteurs ont été licenciés de l’émission et DeGeneres a publié une déclaration assumant la responsabilité de l’évolution de la situation, affirmant que même si elle n’était pas à sa connaissance à l’époque, elle était en “position de privilège et de pouvoir” pour arrête ça.