Samedi, Funko a annoncé un nouveau Pop! figure faite pour ressembler à Ellen DeGeneres dansant, et les commentateurs des médias sociaux ont été impitoyables dans leur réponse. La nouvelle silhouette avait des yeux bleus que beaucoup trouvaient étranges, et certains ont fait valoir que sa tenue était également mauvaise. Cependant, les réponses se sont principalement concentrées sur les allégations de DeGeneres concernant les «lieux de travail toxiques» du début de l’année.

Funko organise un cadeau pour que les fans reçoivent la nouvelle figurine Ellen Pop, qui est disponible en exclusivité sur le site Web de DeGeneres. Pour de nombreux fans, la création et la promotion de cette figurine si peu de temps après le scandale public de DeGeneres étaient déconcertantes. En juillet, des dizaines d’employés de The Ellen DeGeneres Show ont déclaré à BuzzFeed News que l’animatrice de l’émission-débat était différente hors caméra et que son émission était pleine d’intimidation en coulisses.

RT et suivez @OriginalFunko pour avoir la chance de GAGNER cette exclusivité de @ellenshop Ellen Degeneres Pop! https://t.co/uXEomKhtlm #Giveaway #Funko #FunkoPop #Ellen #worldtelevisionday pic.twitter.com/Pr5wUNGtri – Funko (@OriginalFunko) 22 novembre 2020

DeGeneres a présenté ses excuses pour ces allégations et a licencié certains des producteurs supérieurs accusés d’inconduite en milieu de travail. Elle a également promis d’être plus consciencieuse à l’avenir, mais de nombreux critiques ont continué à demander que son émission soit annulée. Au-delà des allégations contre DeGeneres elle-même, le scandale est devenu une affaire pour plaider «la culture d’annulation» elle-même.

Avec tout cela à l’esprit, les fans ont été surpris que Funko veuille entreprendre ce projet. Certains ont taquiné l’entreprise, tandis que d’autres ont exprimé une vraie colère. Voici un aperçu de ce que les commentateurs avaient à dire sur le cadeau Ellen DeGeneres Funko Pop.

Annuler la culture

Je pensais que l’annulation de la culture l’avait annulée? – JimboFig (@JimboFig) 22 novembre 2020

De nombreux utilisateurs ont estimé que le Ellen Funko Pop illustrait la réaction excessive à «annuler la culture» elle-même. Ils ont pensé que si DeGeneres peut encore obtenir des offres de merchandising et garder son travail lucratif à la télévision, alors les préoccupations concernant «l’annulation de la culture» de la part de grands experts sont exagérées.

prevnext

Indigne

Oui non merci, je ne veux pas que mes autres rêves de pop et que ma vie soit écrasée juste à cause d’une autre pop stupide – TwistedBear (@ TwistedBear4) 22 novembre 2020

D’autres sont restés bloqués par «l’annulation» de DeGeneres plus tôt cette année et ont fait valoir que Funko risquait maintenant de tomber avec elle. Ce point a été longuement débattu.

prevnext

Blagues

C’est, avec le copain criminel de guerre qui a laissé des gens mourir dans sa ville natale. – Agoraphobe avant qu’il ne soit cool (@tbq_) 22 novembre 2020

Est-ce que cela me réprimandera comme la vraie ellen le fait à ses employés? – Cody T. Squirrel (@Cody_T_Squirrel) 22 novembre 2020

Bien sûr, de nombreuses réponses faisaient allusion à des blagues sur l’accusation contre DeGeneres, y compris l’idée qu’elle avait créé un «environnement de travail toxique» et l’indignation qu’elle avait ressentie lorsqu’elle avait passé un après-midi avec l’ancien président George W. Bush.

prevnext

Autres chiffres improbables

🤣🤣🤣 – TheRealFrankieG (@cfcFrankieG) 22 novembre 2020

donne moi une funko pop jeffrey epstein MAINTENANT! https://t.co/dxwIDs0qlX – L’homme de la maison (@ redditmoment1) 22 novembre 2020

De nombreux utilisateurs ont répondu en plaisantant avec des idées pour que d’autres personnes “annulées” soient transformées en Funko Pops, y compris des despotes internationaux et des criminels présumés.

prevnext

Personne n’est heureux

pic.twitter.com/JIbtvumZM1 – Pheng (@ ethanpheng24) 22 novembre 2020

Indépendamment de leur position sur “annuler la culture” ou sur DeGeneres elle-même, certains commentateurs ont estimé que le sujet était encore trop délicat pour qu’un fabricant de jouets puisse peser. Ils pensaient que cette figurine Pop ne rendrait personne heureux, à la fin.

prevnext

Pas Ellen

C’est Coach Sue, Funko! pic.twitter.com/e0xR5mx4FR – RICARDO REIS (@rimapasi) 22 novembre 2020

En raison du design minimaliste de Funko Pops, certains commentateurs ont pensé que ce chiffre n’était pas distinctement reconnaissable en tant que DeGeneres. Au lieu de cela, beaucoup l’ont comparé à Sue Sylvester, le personnage de Jane Lynch de Glee.

prevnext

Annuler de nouveau

Je ne sais pas si c’est une blague ou non, mais en tout cas, je pense que nous, en tant qu’Internet, sommes obligés de dire #fuckellen – MemphisBlaze (@MemphisBlaze) 22 novembre 2020

Enfin, de nombreux commentateurs pensaient qu’ils étaient désormais obligés de renouveler l’annulation de DeGeneres, puisque l’approbation de Funko semblait l’annuler. Ces efforts n’ont pas obtenu la même traction qu’ils avaient plus tôt cette année.

prev