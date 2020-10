Ellen DeGeneres et son épouse, l’actrice Portia DeRossi, ont mis en vente l’immense oasis dans laquelle elles vivent depuis quelques années, au sommet d’une colline à Montecito, en Californie.

La somme qu’ils recherchent pour l’impressionnant complexe est de 39,9 millions de dollars, ce qui, bien que ce soit une vraie fortune, pourrait intéresser de nombreuses personnes du monde du divertissement, car il est situé dans une zone pleine d’artistes et de producteurs hollywoodiens.

La propriété de 3,6 hectares offre une vue imprenable sur l’océan Pacifique, une piscine de rêve, un court de tennis, un étang à koi, plusieurs patios et jardins verdoyants.

La maison principale est pratiquement un manoir avec 760 m² habitables, elle dispose de 3 chambres, 3 salles de bain complètes et 3 demi-bains.

Il y a aussi une maison d’hôtes d’une chambre et d’une salle de bains de 130 m²; ainsi qu’une cabine et une salle de sport avec 1 salle de bain complète de 66 m² et un bureau de sécurité de 37 m² avec une demi-salle de bain.

En entrant dans la maison par sa porte entièrement vitrée, on est accueilli dans son beau salon avec des plafonds en bois complexes, un décor élégant et une vue imprenable sur l’océan.

Lorsque vous sortez par ses immenses fenêtres, vous trouvez un espace pour dîner ou déjeuner en plein air, et un autre pour vous détendre au coin d’un feu de joie tout en admirant sa magnifique piscine face à la mer.

Sa cuisine spacieuse est le fantasme de tout chef. Il est orné de marbre noir, de bois exotiques et comprend une gamme d’appareils ultramodernes.

La salle de bain principale est un sanctuaire de détente, avec une baignoire et une douche en pierre, une zone de massage, un hammam, un sauna et la vue la plus apaisante que vous puissiez imaginer.

Le vaste parc, décoré de chênes centenaires, d’herbe luxuriante et de végétation indigène, ne demande rien au plus luxueux des complexes 5 étoiles. Qui a besoin de partir en vacances dans une ferme comme celle-ci?

La propriété est absolument captivante, mais sans aucun doute, le vrai bijou est sa piscine à débordement, qui, vue sous certains angles, se fond majestueusement avec la mer.

L’illusion est obtenue grâce à son design ingénieux au sol surélevé qui en fait également une fontaine cascade.

Ellen DeGeneres n’est pas nouvelle dans le secteur de l’immobilier. L’animatrice de télévision travaille avec une grande équipe de spécialistes de l’immobilier et a fait une grande partie de sa fortune en achetant et en vendant des maisons.

L’actrice de 62 ans et son épouse Portia DeRossi, 47 ans, ont acheté cette propriété pour 27 millions de dollars, ce qui signifie un bénéfice de 13 millions de dollars en trouvant un acheteur.

Entre autres propriétés, Ellen et Portia possèdent également un manoir de Beverly Hills qu’elles ont acheté l’année dernière au chanteur de Marroon 5, Adam Levine, pour 42,5 millions de dollars.

Ellen DeGeneres a récemment été critiquée pour avoir une attitude extrêmement toxique dans son environnement de travail, ce qui l’a beaucoup blessée avec les cotes d’écoute de son émission de télévision. Le conducteur s’est déjà excusé publiquement et tente de tourner la page.

De retour à la télévision le mois dernier, il a admis: “Je sais que je suis dans une position de privilège et de pouvoir et je me rends compte que cela vient avec la responsabilité et je prends la responsabilité de ce qui se passe dans mon émission” et a promis de livrer le meilleure saison de The Ellen DeGeneres Show de sa vie.