Alors que la nouvelle du décès d’Alex Trebek s’est répandue dimanche, les gens du monde entier ont été dévastés, y compris d’autres stars du divertissement. Des célébrités ont commencé à publier leurs hommages à Trebek tout au long de l’après-midi et ont présenté leurs condoléances à sa famille. Les fans se sont réunis en ligne pour pleurer.

Trebek est décédé dimanche après-midi à son domicile, selon l’annonce officielle de Jeopardy! producteurs. L’animateur de jeu emblématique luttait contre le cancer du pancréas depuis plus d’un an et demi, et avait été ouvert à ce sujet alors même qu’il continuait à animer son émission. Trebek a été un phare pour de nombreux fans dans la même position, et il a encouragé les autres à continuer à se battre, ce qui a rendu les choses d’autant plus déchirantes qu’il est décédé.

Péril! est attristé d’apprendre qu’Alex Trebek est décédé paisiblement à la maison tôt ce matin, entouré de sa famille et de ses amis. Merci Alex. pic.twitter.com/Yk2a90CHIM – Jeopardy! (@Jeopardy) 8 novembre 2020

Trebek travaille dans le secteur du divertissement depuis près de six décennies et a accueilli des menaces depuis environ 36 ans, il a donc touché de nombreuses vies au sein de l’industrie. Certains se sont manifestés pour raconter comment Trebek les a inspirés, que ce soit sur l’écran de télévision ou dans la vraie vie. Tous ont fait remarquer que Trebek était cohérent avec sa gentillesse et sa décence.

Le décès de Trebek a également été inévitablement intégré à la nouvelle des résultats projetés de l’élection présidentielle, qui ont attiré toute l’attention de Twitter ce week-end. Beaucoup ont eu du mal à séparer leurs sentiments à propos des deux événements. Voici un aperçu de ce que Twitter avait à dire.

Ellen Degeneres

Alex Trebek a accueilli Jeopardy pendant 36 ans. Quelle carrière incroyable et quelle vie remarquable. J’envoie de l’amour à sa famille et à ses fans. – Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 8 novembre 2020

Ellen DeGeneres a fait remarquer la durée de la carrière de son collègue animateur et la qualité «remarquable» de sa vie.

Jimmy Kimmel

Ne pourrions-nous pas passer un bon week-end? Un gentil homme dont l’excellence était si constante, c’était facile à prendre pour acquis. Reposez-vous bien, M. Trebek. https://t.co/Zq7RN6kSKk – Jimmy Kimmel (@jimmykimmel) 8 novembre 2020

L’animateur de fin de soirée, Jimmy Kimmel, a partagé le sentiment populaire que le décès de Trebek avait perturbé le triomphe des résultats électoraux de samedi. Il a également pleuré Trebek comme “un gentil homme dont l’excellence était si constante, il était facile de prendre pour acquis.”

Ken Jennings

En pensant aujourd’hui à sa famille et à son Jeopardy! la famille – qui, d’une certaine manière, comprenait des millions d’entre nous. – Ken Jennings (@KenJennings) 8 novembre 2020

Péril! L’ancien Ken Jennings a partagé une photo de lui-même prenant un selfie avec Trebek, qui semblait lui faire plaisir. Il a commémoré Trebek non seulement pour ses réalisations personnelles, mais pour la façon dont il a rassemblé les gens.

Katherine McNamara

Un homme qui a consacré sa carrière à favoriser la connaissance, la curiosité et l’amour du jeu. – Qui est Alex Trebek? Merci pour les nombreuses années de découverte et d’apprentissage. @Jeopardy #AlexTrebek pic.twitter.com/UODf34ohVK – Katherine McNamara (@Kat_McNamara) 8 novembre 2020

L’actrice Katherine McNamara de la renommée Mazerunner a formulé son hommage à Trebek dans le Jeapardy! format, en donnant la réponse avant de poser une question.

Charlie Puth

J’ai le cœur lourd en entendant le décès d’Alex Trebek. La bande originale de ma vie écoutait sa voix tous les soirs à 19 heures. Il n’y aura plus jamais d’hôte comme lui. Que Dieu le bénisse ainsi que sa famille. Et que son héritage perdure à jamais. (Insérez la musique finale de Jeopardy ici.) Pic.twitter.com/Qz61Bkamet – Charlie Puth (@charlieputh) 8 novembre 2020

L’auteur-compositeur-interprète Charlie Puth a révélé qu’il était un énorme Jeopardy! fan toute sa vie, et a souhaité des bénédictions à la famille Trebek pendant cette période difficile.

Brian Wilson

Je suis désolé d’apprendre pour Alex Trebek. J’aime regarder quelques jeux télévisés et Jeopardy en fait partie. Love & Mercy à la famille et aux amis d’Alex. pic.twitter.com/mH1QPBavlA – Brian Wilson (@BrianWilsonLive) 8 novembre 2020

Le co-fondateur des Beach Boys, Brian Wilson, a également tweeté un hommage à Trebek, présentant ses condoléances à la famille Trebek et à leurs amis.

Rhett Miller

RIP Alex Trebek. «Qu’est-ce que alt?» pic.twitter.com/5Yl0OIn21y – Rhett Miller (@rhettmiller) 8 novembre 2020

Rhett Miller, le vieux chanteur des années 97, a commémoré Trebek avec un clip vidéo d’une époque où son groupe était la réponse dans un Jeopardy! puzzle.

