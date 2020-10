Ellen DeGeneres et Portia de Rossi vendraient leur propriété de Montecito, en Californie, juste une larme après avoir acheté la propriété inspirée de Bali. L’immense domaine comprend une maison principale d’une superficie de près de 82000 pieds carrés, une maison d’hôtes de 1400 pieds carrés et un bâtiment de cabanon et de gym détaché qui couvre 721 pieds carrés. La vente intervient des semaines après que l’émission de jour de DeGeneres a lancé sa nouvelle saison après un été de rapports sur un environnement de travail «toxique».

DeGeneres et de Rossi ont acheté le domaine l’année dernière pour 27 millions de dollars, et essaient maintenant de le vendre pour 39,9 millions de dollars, rapporte le Los Angeles Times. Le couple est connu pour retourner des maisons de luxe, alors ils ont apporté plusieurs changements majeurs à la propriété pendant leur bref séjour là-bas. Ils ont agrandi la propriété, qui comprend maintenant trois parcelles sur neuf acres. Ils ont également élargi le terrain pittoresque, qui comprend plusieurs arbres, sculptures et jardins.

La propriété a été surnommée Salt Hill et comprend une maison principale avec trois chambres et 4,5 salles de bain, une maison d’hôtes, une cabane et une salle de sport, et un bureau de sécurité qui couvre 400 pieds carrés, rapporte Dirt. La maison principale comprend une grande pièce avec un traitement de plafond en bois détaillé et une cheminée. La cuisine comprend du marbre noir et des appareils ultramodernes en acier inoxydable. La propriété dispose également d’une piscine à bord négatif qui fait saillie du sommet de la montagne, semblant pointer vers l’océan Pacifique.

DeGeneres et de Rossi possèdent toujours un manoir de Beverly Hills, qu’ils ont acheté au chanteur Adam Levine pour 45 millions de dollars en mai 2019. La maison a été construite en 1933 et couvre 10 000 pieds carrés. La maison comprend une maison d’hôtes, une immense chambre principale, un spa, une piscine, une salle de sport, deux cuisines et une salle de projection. En août 2019, de Rossi et DeGeneres ont vendu une autre maison à Beverly Hills pour 15,5 millions de dollars.

DeGeneres a lancé la 18e saison de The Ellen DeGeneres Show le 18 septembre, après des semaines d’informations selon lesquelles ses producteurs exécutifs principaux ont créé un environnement de travail toxique et abusif dans les coulisses. Après une enquête, trois producteurs exécutifs ont été licenciés et DJ Stephen “tWitch” Boss a été promu producteur exécutif. Lors de la première de la saison, DeGeneres a abordé la situation lors de son monologue.

“J’ai appris que des choses se sont produites ici qui n’auraient jamais dû se produire. Je prends cela très au sérieux, et je veux dire que je suis vraiment désolé pour les personnes qui ont été touchées”, a déclaré le comédien. “Je sais que je suis dans une position de privilège et de pouvoir, et je me rends compte qu’avec cela vient la responsabilité, et je prends la responsabilité de ce qui se passe à mon émission. C’est The Ellen DeGeneres Show. Je suis Ellen DeGeneres.”