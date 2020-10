Il n’y a pas longtemps qu’Ellen DeGeneres est revenue à la télévision en direct à la suite du scandale massif qu’elle vient de subir, et elle a déjà une nouvelle coiffure. Pendant des années, DeGeneres a secoué sa coupe de lutin signature, mais cette semaine, elle a opté pour un look lissé. Les fans ont immédiatement diffusé leurs pensées sur les réseaux sociaux, racontant son nouveau “ faire à sa femme Portia de Rossi ”.

De temps en temps, DeGeneres change de style de cheveux, mais depuis qu’elle a commencé son The Ellen DeGeneres Show en 2003, elle a toujours eu les cheveux courts. Cependant, en 2019, elle a filmé un épisode avec des cheveux nettement plus blonds et plus courts et a expliqué à son public pourquoi ses cheveux étaient parfois différents de ceux de la veille. «Lorsque vous avez les cheveux courts, vous devez les colorer souvent», a-t-elle déclaré selon PEOPLE. “Donc je le colorie constamment, donc ça a toujours l’air différent quand tu regardes la série – parfois c’est un ton différent.”

Cependant, ce jour-là en particulier, ses cheveux semblaient que quelque chose n’allait pas bien, mais elle a affronté le sujet de front en disant qu’il n’y avait pas grand-chose à faire à ce stade. «Mes cheveux tombaient», dit-elle. “Comme, littéralement, je touchais ma tête et les cheveux tombaient. Je pense que mes cheveux étaient tellement embarrassés, ils ne voulaient rien avoir à voir avec ma tête et ils ont dit: ‘Je sors d’ici.'” Elle a plaisanté en disant qu’il y avait tellement de nuances qu’il ressemblait à “le drapeau de la fierté” en admettant que son coloriste lui ait donné une chance pour tenter de le réparer. Puis elle a embauché une équipe de coloristes mais a dit: “Mes cheveux ne pouvaient plus tenir. Littéralement, je ne peux pas les toucher. Je ne peux pas les laver. Je devrais être bien si je ne cligne pas des yeux ou n’éternue pas.”

Les fans de la célèbre comédienne sont ravis de la revoir en action après avoir été accusée d’avoir créé un environnement de travail très “toxique” pour son personnel, même après avoir été connue pour interpeller de temps en temps quelques membres de son public. Après être restée silencieuse pendant 6 mois après le premier titre qui a attiré l’attention vers avril, DeGeneres a été accueillie avec des applaudissements lors de son premier jour de retour fin septembre.

Après avoir présenté des excuses et noté qu’elle est simplement humaine, il semble que les six derniers mois de mauvaise presse qu’elle a reçus appartiennent simplement au passé. Elle a recommencé à faire rire son public et a bien repris ses vieilles chaussures.