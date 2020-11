Le Ellen DeGeneres Show a remporté le prix préféré du Daytime Talk Show au salon E! People’s Choice Awards dimanche soir, avec l’hôte Ellen DeGeneres remerciant son “incroyable” personnel dans son discours de remerciement. La décision de DeGeneres de distinguer son personnel a fait suite à un été de controverse pour le comédien, alors que les producteurs exécutifs de l’émission faisaient face à des allégations d’inconduite en milieu de travail. Suite à une enquête, trois producteurs principaux ont été licenciés. Le prix de DeGeneres a déclenché une vague de messages critiques sur les réseaux sociaux de la part d’utilisateurs qui étaient stupéfaits de la voir toujours nominée malgré la controverse.

«Merci, merci, merci, du plus profond de mon cœur. Je vous remercie», a déclaré la star de Finding Dory alors qu’elle décrochait le prix au Barker Hangar à Santa Monica, en Californie, rapporte E! Nouvelles. “Je n’accepte pas seulement ce prix pour moi-même, mais au nom de mon incroyable équipe et de mon personnel qui rendent le spectacle possible, ils se présentent tous les jours, donnent 100% d’eux-mêmes, 100% du temps.” DeGeneres a déclaré qu’elle les aimait tous et a remercié son personnel pour “ce qu’ils font chaque jour pour aider ce spectacle à être le meilleur que nous essayons de faire chaque jour.”

E!: "Voici le gagnant du choix du peuple!"

Les gens:

DeGeneres s’est ensuite tournée pour remercier ses fans d’avoir regardé à la maison et d’avoir voté pour elle. “Merci à tous mes fans de m’avoir soutenu et d’être resté à mes côtés, je ne peux pas vous dire à quel point je suis reconnaissante et ce que cela signifie, c’est plus que ce que je pourrais vous dire, surtout maintenant”, a-t-elle déclaré. Elle a également fait une blague sur le nettoyage du prix avant de l’afficher.



“J’ai appris que des choses se sont passées ici qui n’auraient jamais dû se produire”, a déclaré DeGeneres aux téléspectateurs. “Je prends cela très au sérieux, et je veux dire que je suis vraiment désolé pour les personnes qui ont été touchées.” Elle a ajouté plus tard, “Je prends la responsabilité de ce qui se passe à mon émission. C’est The Ellen DeGeneres Show. Je suis Ellen DeGeneres.”

J'ai voté pour Kelly

«Umm, pourquoi était-elle même candidate? Avez-vous oublié comment elle traitait son personnel et TOUT LE MONDE?! une personne a tweeté. Un autre a révélé qu’ils avaient voté pour Kelly Clarkson. Les autres nominés pour le prix Daytime Talk Show étaient Good Morning America, The Kelly Clarkson Show, Live with Kelly and Ryan, Red Table Talk, Today, The View et The Wendy Williams Show.

Alors on va juste ignorer comment elle a traité son personnel alors?

Une personne a demandé si tout le monde allait commencer à ignorer les allégations contre les producteurs de DeGeneres. “Comment est-elle la gagnante ?? N’a-t-elle pas juste traversé un tas de [controversies]? “a demandé une autre personne.

