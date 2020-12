Ellen DeGeneres et sa femme, Portia De Rossi, ont recommencé! Et cette fois, faire des folies sans remords sur cette gigantesque propriété de Montecito, juste à l’extérieur de Santa Barbara.

C’est un complexe d’une superficie de 1,75 hectares, qui comprend trois maisons différentes, un club-house avec piscine, de vastes jardins et même son propre lac.

De plus, comme si tout cela ne suffisait pas, ils auront désormais de vrais voisins. C’est vrai, ils seront désormais voisins de Meghan Markle et du prince Harry, qui ont finalement trouvé il y a quelques mois une propriété qui leur convient pour 14,6 millions de dollars.

Et ce n’est pas seulement une question de royauté, ils sont également maintenant à proximité de Katy Perry et d’Orlando Bloom, qui ont récemment acheté un manoir de 14,2 millions de dollars en bord de mer.

L’ancien propriétaire de cet impressionnant complexe était Dennis Miller, qui était un membre de la distribution de Saturday Night Live de 1985 à 1991, et a ensuite dirigé une série de ses propres émissions-débats politiques sur HBO, CNBC.

La maison principale a 836 m² de surface habitable et a une esthétique du Cap-Néerlandais, un style architectural trouvé dans le Cap occidental en Afrique du Sud, du nom des colons néerlandais de la région.

Ils ont un design distinctif et reconnaissable, avec des pignons importants, ornés et arrondis, rappelant les maisons jumelées à Amsterdam.

Il s’agit de la maison d’hôtes, qui semble être un modèle miniature de la principale.

Ici, nous avons la grange, qui a été conçue par le célèbre architecte Tom Kundig.

Le pool house est l’endroit où le couple pourra se retrouver en compagnie de ses amis. Que diriez-vous d’un barbecue et d’une piscine le dimanche avec Meghan, Harry, leur fils Archie, et Katy et Orlando avec leur bébé Daisy? Il a des bords infinis et un jacuzzi intégré.

Toutes ces constructions entourent l’étang aux nénuphars, où se trouvent un quai, un bateau à rames et de petites cascades.

Pour l’ex-propriétaire, Dennis Miller, il s’agit d’une entreprise spectaculaire, puisqu’il a acquis la propriété pour 11 millions de dollars en 2006.

Malheureusement, il n’y a pas beaucoup de détails ou de photos des intérieurs, car la ferme n’a jamais été publiquement sur le marché.

Ellen DeGeneres est clairement en train de devenir l’une des figures les plus importantes de l’immobilier en Californie. Sa fortune est estimée à 490 millions de dollars et continuera sûrement de croître avec de tels investissements.